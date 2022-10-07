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Пьянич: В тренировках Кумана не было интенсивности, тактики, идей… Он не готовился к матчам

Испания
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Босниец разразился критикой в адрес нидерландского специалиста

Пьянич: В тренировках Кумана не было интенсивности, тактики, идей… Он не готовился к матчам

Фото: twitter.com/SharjahFC

Новина українською

Бывший полузащитник "Барселоны", хавбек "Аль-Шарджа" Миралем Пьянич высказался по поводу работы с Рональдом Куманом. "

"Я был удивлен тренировками Кумана. Они длились недолго. В них не было интенсивности, тактики, идей… Он не готовился к матчам.

С приходом Хави, я вижу различия. Тренировки стали интенсивными, как в "Ювентусе", – приводит его слова Marca.

Босниец перешел из "Ювентуса" в "Барселону" в 2020-м. Прошлый сезон он провел в аренде за "Бешикташ". В сентябре этого года 32-летний хавбек уехал в ОАЭ.

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В статье: Миралем Пьянич Рональд Куман Барселона
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Источник:
as.com

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