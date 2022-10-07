Пьянич: В тренировках Кумана не было интенсивности, тактики, идей… Он не готовился к матчам

Бывший полузащитник "Барселоны", хавбек "Аль-Шарджа" Миралем Пьянич высказался по поводу работы с Рональдом Куманом. "

"Я был удивлен тренировками Кумана. Они длились недолго. В них не было интенсивности, тактики, идей… Он не готовился к матчам.

С приходом Хави, я вижу различия. Тренировки стали интенсивными, как в "Ювентусе", – приводит его слова Marca.