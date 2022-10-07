Примера. Осасуна - Валенсия 1:2. Арендованные рулят

Редко так бывает, чтобы одна команда превосходила другую во всем - ударах, перехватах, отборах, точности передач, но это был именно такой случай.

"Валенсия" выдала сильный матч на обоих концах поля; в команде Дженнаро Гаттузо никто не выпал, а главным оружием выступили фланговые нападающие.

Клюйверт и Самуэл Лино - оба арендованные, и если Джастин действительно не нужен Моуриньо в "Роме", то по бразильцу все очень странно. Прямо сейчас он бы явно играл в основе "Атлетико", которому принадлежит - какой был смысл его терять?

Впрочем, вопрос риторический. Касательно же сегодняшнего матча, то в нем Клюйверт открыл счет после классной проникающей передачи от Кавани.

Cavani celebration tho



pic.twitter.com/eN6jjxZjVX — V A L E N C I A N I S T A ➰ (@bati9val) October 7, 2022

Дальше в начале второго тайма Диахаби в суматохе после стандарта удвоил счет - помогли французу его аномально длинные ноги.

"Осасуна" могла вернуться в матч благодаря пенальти, который привез на свои ворота Гильямон, но Авила зарядил мячом на трибуны, а других шансов у хозяев не было.

В оставшееся время "Валенсия" еще удаление для соперника заработала, Кавани не реализовал второй в матче пенальти, Диахаби удалили с лавки, Брашанац забил гол престижа на последней минуте, Пенья наехал на Гайя - короче, было нескучно. С Гаттузо "Летучие мыши" в целом стали менее банальными.

???????? #Uruguayo | Edinson Cavani falló este penal pero igual tuvo un partido destacado. Se lo vio más participativo generando chances y dio la asistencia del primer gol de la victoria de #Valencia contra #Osasuna por 2-1. pic.twitter.com/ehGze9Pu0l — Tirando Paredes (@TIRANDO1010) October 7, 2022

В таблице, впрочем, у них еще много работы - здесь у "Валенсии", как и "Осасуны", по 13 очков.

8-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Валенсия" - 1:2

Голы: Брашанац, 90+4 - Клюйверт, 28, Диахаби, 54

"Осасуна": Эррера - Видаль (Пенья, 46), Унаи Гарсия, Аридане (Ману Санчес, 46), Крус - Монкайола, Торро, Орос (Рубен Гарсия, 63) - Абде (Брашанац, 72), Кике, Мой Гомес (Авила, 53)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Джемерт, Диахаби (Паулиста, 86), Гайя - Клюйверт (Фулькье, 74), Гильямон (Муса, 62), Мориба (Лато, 75), Самуэл Лино - Алмейда, Кавани (Дуро, 74)

Предупреждения: Торро, 64, Брашанац, 83, Эррера, 90+6 - Гильямон, 38, Мориба, 57, Муса, 73, Джемерт, 79, Диахаби, 84

Удаления: Унаи Гарсия, 69, Пенья, 90+6 - Диахаби, 90