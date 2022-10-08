Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико все-таки выкупит Гризманна. Сделку хотят закрыть до конца следующей недели
Цирк вокруг француза подходит к концу
Фото: twitter.com/AntoGriezmann
"Барселона" согласилась отпустить Антуана Гризманна в "Атлетико" за 20 миллионов + 4 миллиона евро бонусной части, сообщает Diario Sport. Мадридской команде больше не придется выпускать француза после 60-ой минуты.
Таким образом решился конфликт "Атлетико" и "Барселоны" из-за разной трактовки пункта об обязательном выкупе хавбека за 40 миллионов евро. Он активировался при условии, что француз проведет более 45 минут в 50% матчей, в которых он был доступен.
Сделку хотят закрыть на следующей неделе. Об этом
В этом сезоне 31-летний полузащитник провел 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Металлист подтягивается к лидерам, Ингулец остановил Колос. Таблица и результаты тура УПЛ
- Верес - Металлист: смотреть онлайн, прямая трансляция матча УПЛ
- Источник: Генеральный директор Зари подал в отставку
- Marca: Куртуа вернется к матчу с Барселоной. До этого играть Лунин
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО