Атлетико все-таки выкупит Гризманна. Сделку хотят закрыть до конца следующей недели

"Барселона" согласилась отпустить Антуана Гризманна в "Атлетико" за 20 миллионов + 4 миллиона евро бонусной части, сообщает Diario Sport. Мадридской команде больше не придется выпускать француза после 60-ой минуты.

Таким образом решился конфликт "Атлетико" и "Барселоны" из-за разной трактовки пункта об обязательном выкупе хавбека за 40 миллионов евро. Он активировался при условии, что француз проведет более 45 минут в 50% матчей, в которых он был доступен.

Сделку хотят закрыть на следующей неделе. Об этом сообщает AS.

В этом сезоне 31-летний полузащитник провел 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.