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Атлетико все-таки выкупит Гризманна. Сделку хотят закрыть до конца следующей недели

Испания
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Цирк вокруг француза подходит к концу

Атлетико все-таки выкупит Гризманна. Сделку хотят закрыть до конца следующей недели

Фото: twitter.com/AntoGriezmann

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"Барселона" согласилась отпустить Антуана Гризманна в "Атлетико" за 20 миллионов + 4 миллиона евро бонусной части, сообщает Diario Sport. Мадридской команде больше не придется выпускать француза после 60-ой минуты.

Таким образом решился конфликт "Атлетико" и "Барселоны" из-за разной трактовки пункта об обязательном выкупе хавбека за 40 миллионов евро. Он активировался при условии, что француз проведет более 45 минут в 50% матчей, в которых он был доступен.

Сделку хотят закрыть на следующей неделе. Об этом сообщает AS.

В этом сезоне 31-летний полузащитник провел 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
sport.es

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