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Месси может вернуться в Барселону, но вероятность этого пока низкая
Такую оценку дает одно из авторитетных изданий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" по-прежнему намерена вернуть форварда "ПСЖ" Лионеля Месси в Каталонию.
В руководстве испанского клуба обсуждают возвращение 35-летнего аргентинца, но вероятность перехода все еще низкая. Одна из причин – у "Барселоны" есть задолженность перед Месси по зарплате, оставшаяся еще с периода пандемии.
Скорее всего, по окончании сезона нападающий активирует опцию продления контракта с "ПСЖ" на один год. Как известно, летом 2021 года Месси заключил с парижанами соглашение по схеме "2+1".
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