Месси может вернуться в Барселону, но вероятность этого пока низкая

"Барселона" по-прежнему намерена вернуть форварда "ПСЖ" Лионеля Месси в Каталонию.

В руководстве испанского клуба обсуждают возвращение 35-летнего аргентинца, но вероятность перехода все еще низкая. Одна из причин – у "Барселоны" есть задолженность перед Месси по зарплате, оставшаяся еще с периода пандемии.

Скорее всего, по окончании сезона нападающий активирует опцию продления контракта с "ПСЖ" на один год. Как известно, летом 2021 года Месси заключил с парижанами соглашение по схеме "2+1".