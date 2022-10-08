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Месси может вернуться в Барселону, но вероятность этого пока низкая

Испания
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Такую оценку дает одно из авторитетных изданий

Месси может вернуться в Барселону, но вероятность этого пока низкая

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" по-прежнему намерена вернуть форварда "ПСЖ" Лионеля Месси в Каталонию.

В руководстве испанского клуба обсуждают возвращение 35-летнего аргентинца, но вероятность перехода все еще низкая. Одна из причин – у "Барселоны" есть задолженность перед Месси по зарплате, оставшаяся еще с периода пандемии.

Скорее всего, по окончании сезона нападающий активирует опцию продления контракта с "ПСЖ" на один год. Как известно, летом 2021 года Месси заключил с парижанами соглашение по схеме "2+1".

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В статье: Лионель Месси Барселона ПСЖ
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Источник:
ESPN

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