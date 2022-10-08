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Президент Реала Флорентино Перес отсудил у испанской газеты 1 евро
Дело принципа
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Реала" Флорентино Перес выиграл суд у испанской газеты El Confidencial. Футбольный функционер в прошлом году обратился в этот орган власти, чтобы обжаловать использование СМИ аудиофайлов с критикой игроков и тренеров "сливочных".
Правда, для Переса это было дело принципа, ведь он потребовал от журналиста Хосе Антонио Абелана компенсацию только в размере одного евро. Президент мадридцев сам установил такую сумму, потому что хотел только доказать свою правоту, а не выручить деньги.
Напомним, что записи с критикой Переса в адрес Роналду и Моуринью появились в СМИ летом прошлого года. Датированы они были еще в 2012 году.
Отметим, что функционер работал президентом мадридского "Реала" в 2000-2006 гг., а затем вернулся в 2009-м году и по сей день возглавляет руководство "сливочных".
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