Гаттузо: Зона еврокубков? Я не говорю о Европе, там очень сложно

Наставник "Валенсии" Дженнаро Гаттузо прокомментировал игру Эдинсона Кавани за свой клуб и рассказал о планах на сезон:

"Посмотрите на его пас в моменте с первым голом и работу, которые он осуществляет для команды. Конечно, он любит забивать, но мне нравится, как он общается с командой, его качество очень помогает ей.

Зона еврокубков? Я не говорю о Европе, это очень сложная лига. Сейчас я говорю о том, чтобы набрать 40 очков, а потом будем общаться о чем-то другом. Мы должны думать о улучшении нашей игры. Мне нравится, как команда работает, но выигрывать матчи в Ла Лиге очень сложно. Остальные мы увидим в конце сезона", - сказал Гаттузо.