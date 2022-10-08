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Гаттузо: Зона еврокубков? Я не говорю о Европе, там очень сложно
Где же амбициозность?
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Наставник "Валенсии" Дженнаро Гаттузо прокомментировал игру Эдинсона Кавани за свой клуб и рассказал о планах на сезон:
"Посмотрите на его пас в моменте с первым голом и работу, которые он осуществляет для команды. Конечно, он любит забивать, но мне нравится, как он общается с командой, его качество очень помогает ей.
Зона еврокубков? Я не говорю о Европе, это очень сложная лига. Сейчас я говорю о том, чтобы набрать 40 очков, а потом будем общаться о чем-то другом. Мы должны думать о улучшении нашей игры. Мне нравится, как команда работает, но выигрывать матчи в Ла Лиге очень сложно. Остальные мы увидим в конце сезона", - сказал Гаттузо.
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