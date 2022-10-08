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Атлетико - Жирона 2:1. Обзор матча и видео голов

Испания
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"Матрасники" в зоне ЛЧ

Атлетико - Жирона 2:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

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В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" дома обыграл "Жирону". Три очка "матрасникам" принес Анхель Корреа - аргентинский форвард отметился голами на 5-й и 48-й минутах встречи. Благодаря этой победе, команда Диего Симеоне поднялась на 4-е место. В свою очередь "Жирона" занимает 14-ю позицию в таблице.

8-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Жирона" - 2:1

Голы: Корреа, 5, 48 - Рикельме, 66

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жирона (Испания)
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