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Атлетико - Жирона 2:1. Обзор матча и видео голов
"Матрасники" в зоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" дома обыграл "Жирону". Три очка "матрасникам" принес Анхель Корреа - аргентинский форвард отметился голами на 5-й и 48-й минутах встречи. Благодаря этой победе, команда Диего Симеоне поднялась на 4-е место. В свою очередь "Жирона" занимает 14-ю позицию в таблице.
8-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
Голы: Корреа, 5, 48 - Рикельме, 66
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