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Примера. Атлетико - Жирона 2:1. Результат есть, а где игра?

Испания
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Неудивительно, что Матрасников бьют в ЛЧ

Примера. Атлетико - Жирона 2:1. Результат есть, а где игра?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Раньше у "Атлетико" была бедная на моменты атака, но зато непроходимая оборона. Теперь не осталось ни того, ни другого. Куда дальше?

"Жирона" проиграла не потому, что ее давили, а просто из-за своих слабостей. Взять хотя бы первый гол на 5-й минуте - Гризманн имел время и принять, и оглядеться, и найти подачей Анхеля Корреа. Ну где такое видано?

Впрочем, пропустив, "Жирона" показала и плюсы - например, четкий, налаженный контроль мяча, которого сильно не хватало "Атлетико".

В итоге за остаток первого тайма команды обменялись моментами - у "Матрасников" выход на ворота запорол бесполезный сегодня Матеус Кунья, а у "Жироны" в падении головой не сумел попасть в ворота Эррера.

Дальше тайм второй - и снова ляп от гостей на ровном месте. На сей раз вратарь Хуан Карлос повторил знаменитый подвиг "Бойко в матче против "Шерифа", выбив мяч прямо в Анхеля Корреа.

Лет 5-7 назад счет 2:0 был для "Матрасников" гарантией успеха, но сейчас уже нет. "Жирона" подняла темп, и сперва арендованный у "Атлетико" (!) Рикельме с помощью рикошета отыграл один мяч, а затем Алейш Гарсия дважды бил издали в девятку - и дважды Облак в нереальных прыжках отражал удары.

Наверное, Ян был лучшим сегодня в команде Симеоне, а вот полевые еще раз показали, почему в ЛЧ их бьют "Байер" и "Брюгге". Слаб нынче "Атлетико", и 16 очков в Примере эту оценку не меняют. Касательно "Жироны", то у нее лишь 7 очков и очевидная необходимость в укреплении тылов - возможно, уже в январе надо выходить на рынок.

8-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Жирона" - 2:1

Голы: Корреа, 5, 48 - Рикельме, 66

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, Карраско (Сауль, 65) - Корреа (Жоау Феликс, 74), Коке, Витсель(Кондогбья, 74), Гризманн (Лемар, 65) - Матеус Кунья (Мората, 65)

"Жирона": Хуан Карлос - Арнау (Валери, 46), Буэно, Эспиноса, Хави Эрнандес (Терратс, 84), Гутьеррес (Коуто, 46) - Эррера (Стуани, 64), Ромеу, Алейш Гарсия - Кастельянос, Рикельме (Тони Вилья, 81)

Предупреждения: Хименес, 46, Матеус Кунья, 49, Савич, 89 - Хави Эрнандес, 55

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жирона
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