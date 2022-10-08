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Лунин в основе Реала. Трансляция матча Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: TEAMtalk
В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде играет против "Хетафе".
Ворота "сливочных" в этой игре защищает Андрей Лунин. Для украинского голкипера это 3-й матч подряд за "Реал" в текущем сезоне.
Вашему внимаю трансляция поединка с участием украинца
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