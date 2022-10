Примера. Боевое возвращение Сампаоли в Севилью, Альмерия вспомнила о голах

С 27 августа "Альмерия" не только не побеждала, но даже не забивала голов в Ла Лиге, и вот наконец ее прорвало.

"Райо" этому сильно поспособствовал - его оборона при стандартах была как решето, да и Диего Лопес, видимо, засиделся на лавке.

40-летний вратарь уже на старте матча просто отпасовал на соперника, позволив Робертоне поразить пустые ворота. Ужасный ляп.

Дальше Бабич удвоил счет головой после углового, а подытожил тайм для хозяев дебютный гол в Ла Лиге от Эль-Билаля Туре, который результативно подставил ногу под прострел. К слову, эта атака также началась с углового.

2 - Almeria's Adrián Embarba has provided two assists in a single game in LaLiga for the second time in his career (the previous one in June 2020 with Espanyol v Alavés). Participant. pic.twitter.com/bMjISaul1D