Примера. Боевое возвращение Сампаоли в Севилью, Альмерия вспомнила о голах

С 27 августа "Альмерия" не только не побеждала, но даже не забивала голов в Ла Лиге, и вот наконец ее прорвало.

"Райо" этому сильно поспособствовал - его оборона при стандартах была как решето, да и Диего Лопес, видимо, засиделся на лавке.

40-летний вратарь уже на старте матча просто отпасовал на соперника, позволив Робертоне поразить пустые ворота. Ужасный ляп.

Дальше Бабич удвоил счет головой после углового, а подытожил тайм для хозяев дебютный гол в Ла Лиге от Эль-Билаля Туре, который результативно подставил ногу под прострел. К слову, эта атака также началась с углового.

2 - Almeria's Adrián Embarba has provided two assists in a single game in LaLiga for the second time in his career (the previous one in June 2020 with Espanyol v Alavés). Participant. pic.twitter.com/bMjISaul1D — OptaJose (@OptaJose) October 8, 2022

Во втором тайме команды начали больше фолить, особенно "Райо". Игра как таковая ему не удавалась, и лишь после 80-й минуте кое-что начало получаться. Катена забил после (естественно!) углового; Бебе в фирменном стиле с 40 метров бахнул в перекладину - эффектно, но уже поздно.

"Альмерия" победила и теперь с 7 очками подтянулась на 14-е место. У "Райо" 10 баллов и 10-я позиция.

8-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Райо Вальекано" - 3:1

Голы: Робертоне, 8, Бабич, 17, Туре, 39 - Катена, 81

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Мендес (Каики, 90+4), Родриго Эли, Бабич, Акиеме - де ла Хос, Мелеро (Посо, 66) - Баптистао (Саму Кошта, 66), Робертоне (Рамазани, 79), Эмбарба - Туре (Эгуарас, 79)

"Райо Вальекано": Диего Лопес - Балью, Лежен (Валентин, 46), Катена, Фран Гарсия - Паласон (Нтека, 86), Унаи Лопес, Сисс (Комесанья, 46), Сальви (Фалькао, 46) - Трехо (Бебе, 72), Камельо

Предупреждения: Саму Кошта, 66, Эмбарба, 70, Рамазани, 90+1 - Сальви, 45+1, Валентин, 57

Удаление: Эмбарба, 87

Возвращение Хорхе Сампаоли в Севилью получилось неидеальным, но интересным и ярким, чего очень не хватало Хулену Лопетеги последние 5-6 месяцев.

Начало матча - абсолютное доминирование "Нервиона", который и двигался лучше, и комбинировал, и мяч быстро отбирал. Гол Оливера после элегантной атаки - наименьшее, на что наработали хозяева. Еще дважды "Атлетик" крупно выручил Унаи Симон после ударов Папу Гомеса.

Впрочем, конечно, весь матч так продолжаться не могло. Во-первых, "Атлетик" слишком силен, а во-вторых, сколько там дней Сампаоли на посту? Один? Два?

Баски вернулись в игру ближе к концу тайма усилиями Беренгера и Нико, а после перерыва вообще перехватили инициативу. "Севилья" создала еще 1-2 шанса в контригре, но у "Атлетика" остроты стало больше. Один Муньяин мог оформить хет-трик, но все время ему чуть не везло. В молоко с убойной позиции пробили и Нико, и его брат Иньяки.

В итоге сравнял счет "Атлетик" из самой неудобной позиции, которая у него сегодня была - это Микель Весга с лету (!) левой (!) метров с 25-ти (!) пробил точно под штангу.

Итоговая ничья не порадовала ни тех, ни других, но по факту это справедливо - команды сегодня выиграли по тайму. В таблице у "Атлетика" 17 очков в 3-е место; у "Севильи" - 6 баллов и аномальная 17-я строчка.

8-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Оливер, 4 - Весга, 73

"Севилья": Дмитрович - Монтьель, Ньянзу (Акунья, 56), Маркао, Теллес (Дилейни, 71) - Жордан (Кармона, 56), Гудель, Оливер - Папу Гомес, Дольберг (Эн-Несири, 61), Иско (Ламела, 61)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Ерай, Иньиго Мартинес, Лекуэ - Сансет (Эррера, 56), Дани Гарсия (Весга, 56) - Нико Уильямс (Морсильо, 88), Муньяин, Беренгер (Рауль Гарсия, 74) - Иньяки Уильямс

Предупреждения: Иско, 38, Теллес, 39, Кармона, 58, Акунья, 72

Удаление: Эррера, 90+5