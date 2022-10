Примера. Хетафе - Реал Мадрид 0:1. Наконец-то Лунин сыграл на ноль

"Реал" не показал свой лучший футбол, но все-таки победил вязкий и очень неуступчивый "Хетафе".

Все решил эпизод на 3-й минуте, когда Модрич с углового подал точно на голову Эдеру Милитао, продавившему сразу двоих оппонентов.

Дальше у "Реала" было не так много шансов. В первом тайме на ум приходят попытки Родриго и Карвахаля; во втором - двойной эпизод Чуамени-Родриго, когда выдающимся образом сыграл Сория.

Еще два момента "Сливочных" состоялись, но были отменены арбитрами - Винисиус заработал пенальти, предварительно выпустил мяч за пределы поля, а гол Родриго VAR отменил из-за офсайда.

Другой команде столько шансов сделали бы честь, но "Реал", конечно, умеет играть лучше. Интересно, это усталость, следствие травмы Бензема или сознательная экономия сил? Вряд ли Анчелотти опасается "Шахтера", но через неделю у Мадрида "Барселона", так что все может быть.

50 - @lukamodric10 ???????? has provided 50 assists in @LaLigaEN, becoming in the sixth @realmadriden ⚪️⚪️ player to reach this tally in the competition since 2003/04 campaign after K. Benzema (103), C. Ronaldo (87), Marcelo (63), Toni Kroos (59) and Guti (53). Key. pic.twitter.com/4PtFK7DaSE