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Примера. Хетафе - Реал Мадрид 0:1. Наконец-то Лунин сыграл на ноль

Испания
(1 голосов)

Сложная победа "Сливочных"

Примера. Хетафе - Реал Мадрид 0:1. Наконец-то Лунин сыграл на ноль

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" не показал свой лучший футбол, но все-таки победил вязкий и очень неуступчивый "Хетафе".

Все решил эпизод на 3-й минуте, когда Модрич с углового подал точно на голову Эдеру Милитао, продавившему сразу двоих оппонентов.

Дальше у "Реала" было не так много шансов. В первом тайме на ум приходят попытки Родриго и Карвахаля; во втором - двойной эпизод Чуамени-Родриго, когда выдающимся образом сыграл Сория.

Еще два момента "Сливочных" состоялись, но были отменены арбитрами - Винисиус заработал пенальти, предварительно выпустил мяч за пределы поля, а гол Родриго VAR отменил из-за офсайда.

Другой команде столько шансов сделали бы честь, но "Реал", конечно, умеет играть лучше. Интересно, это усталость, следствие травмы Бензема или сознательная экономия сил? Вряд ли Анчелотти опасается "Шахтера", но через неделю у Мадрида "Барселона", так что все может быть.

Касательно "Хетафе", то он играл цепко, слаженно, но в атаке ограничился полумоментами. В первом тайме Майораль не замкнул прострел; во втором - Лунин вытащил удар Аленья под штангу. Ясное дело, даже для ничьей с "Реалом" этого мало. А вот украинца хвалим - для него это первый сухой матч за "Реал". В предыдущих шести Андрей непременно пропускал - даже против соперников из низших лиг.

В таблице Мадрид как минимум до завтра вернул себе единоличное лидерство с 22 очками. У "Хетафе" по-прежнему скромные 7 баллов и 15-я позиция.

8-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Милитао, 3

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Митрович, Дуарте, Анхильери (Сеоане, 83) - Альгобия (Амави, 83), Милья, Аленья (Порту, 66) - Майораль (Мунир, 66), Унал (Латаса, 86)

"Реал Мадрид": Лунин - Карвахаль, Милитао (Начо, 83), Рюдигер, Алаба - Модрич, Чуамени, Камавинга (Асенсио, 83) - Вальверде, Родриго (Мариано, 89), Винисиус

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В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе"
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Комментарии (3)
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Algrab (Костопiль)
09.10.2022 в 00:24
Барселох, прогавкай що- небудь на пару з Монреальським Оленем..."собаки гавкають, а караван іде..."
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0
0
sasha_lv (Львів)
08.10.2022 в 23:55
усіх шанувальників Реалу!!!!!....Біба і Боба йдуть накуй......
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+2
-2
Algrab (Костопiль)
09.10.2022 в 00:25
... і неодноразово та різноманітно...
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