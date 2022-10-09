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Лапорта: В этом сезоне мы получим 98 миллионов евро прибыли, а также более миллиарда доходов

Испания
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Проблемы с финансами позади?

Лапорта: В этом сезоне мы получим 98 миллионов евро прибыли, а также более миллиарда доходов

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал комментарий о текущем финансовом состоянии клуба:

"В этом сезоне мы изменили негативную тенденцию, нам удалось стабилизировать денежный поток в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Мы сократили отрицательный капитал и получим 98 миллионов евро прибыли. Также у нас более миллиарда доходов. Финансовые учреждения снова доверяют клубу.

Рычаги показали нам, что "Барса" жива. И что у нас есть огромные возможности для получения дохода без потери независимости в нашей модели владения", - сказал Лапорта.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
Diario Sport

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