Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лапорта: В этом сезоне мы получим 98 миллионов евро прибыли, а также более миллиарда доходов
Проблемы с финансами позади?
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал комментарий о текущем финансовом состоянии клуба:
"В этом сезоне мы изменили негативную тенденцию, нам удалось стабилизировать денежный поток в краткосрочной и среднесрочной перспективах.
Мы сократили отрицательный капитал и получим 98 миллионов евро прибыли. Также у нас более миллиарда доходов. Финансовые учреждения снова доверяют клубу.
Рычаги показали нам, что "Барса" жива. И что у нас есть огромные возможности для получения дохода без потери независимости в нашей модели владения", - сказал Лапорта.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - единоличный лидер. Таблица и результаты тура УПЛ
- Россиянин в некрологе другу майору рассказал, как ВСУ попали в штаб и уничтожили много оккупантов
- День, когда уничтожали артиллерию. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 8 октября
- Инсайдер: Месси вернется в Барселону следующим летом
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО