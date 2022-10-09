Примера. Пятая победа Сосьедада, Лукас Перес спас Кадис, Бетис снова вдесятером

Второй тур подряд "Бетис" остался в меньшинстве еще в первом тайме - и, как результат, вторая подряд потеря очков.

Кто мог ожидать такое? "Вальядолид" - клуб скромный; ему и против себе подобных в Ла Лиге очень сложно. Уже на старте матча Борха Иглесиас имел два неплохих шанса забить и казалось, что гол "Бетиса" близок. Но все испортил Песселья.

Аргентинский центрбек потерял позицию и руками завалил выбегавшего на ворота Серхио Леона, за что был справедливо изгнан с поля.

Будь на месте "Вальядолида" более серьезный, атакующий коллектив - "Бетис" бы не избежал поражения, ведь шла только 35-я минута. Но у команды Пачеты с форвардами и атаками туго.

За почти час в большинстве хозяева создали только один стопроцентный момент - это Серхио Леон под конец первого тайма головой в упор не пробил Руи Силву. Еще два неплохих шанса упустил в концовке Гвардиола - и это все.

В таблице после ничьей у "Бетиса" 16 очков и 5-е место. Блестящий старт сезона с 4 победами в 4 турах понемногу отходит в прошлое. Касательно "Вальядолида", то он наверняка доволен 13-й позицией с 8 баллами.

8-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Бетис" - 0:0

"Вальядолид": Масип - Фреснеда, Хоакин Фернандес, Хави Санчес (Феддаль, 81), Эскудеро - Кике Перес, Меса (Нарваэс, 69), Агуадо (Вайсманн, 56) - Иван Санчес (Мончу, 69), Серхио Леон, Плано (Гвардиола, 81)

"Бетис": Руи Силва - Монтойя (Сабали, 59), Песселья, Виктор Руис, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью - Луис Энрике (Руибаль, 59), Каналес, Родри (Эдгар Гонсалес, 37) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 80)

Предупреждения: Эскудеро, 73 - Карвалью, 90+2

Удаление: Песселья, 35

Матч, в котором "Эспаньол" играл лучше, но был очень близок к поражению. Да, бывает и так.

До перерыва игра была спокойной. "Попугаи" лучше двигали мяч и меньше фолили, но на 41-й минуте Лекомт непонятно куда побежал во время аута, и Чуст открыл счет.

Вратари - настоящий бич "Эспаньола". В прошлом туре гол в свои ворота привез Альваро, и вот теперь ляпом отметился его конкурент.

Хорошо хоть с полузащитой и атакой все в порядке. Во втором тайме Дардер, Видаль и компания так зажали "Кадис" у его ворот, что Хоселу мог легко оформить покер, однако реализовал лишь половину моментов.

На том отрезке его промахи не казались чем-то страшным, ведь соперник был совсем плох. Но дальше Дардер получил травму, на поле появился Лукас Перес - и "Кадис" внезапно отыгрался. Экс-игрок "Карпат" замкнул прострел Эспино - пожалуй, лучшего игрока этого состава "Субмарины".

Более того, на последних минутах 33-летний Лукас еще и со штрафного перекладину потряс - от гола "Эспаньол" спасли считанные сантиметры.

Думается, через неделю Перес точно будет в основе "Кадиса" на "Жирону", ведь с голами у команды все грустно. В таблице "Субмарина" пока 19-я с 5 очками; у "Эспаньола" 6 баллов и 17-я строчка.

8-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Эспаньол" - 2:2

Голы: Чуст, 41, Лукас Перес, 78 - Хоселу, 51, 67

"Кадис": Ледесма - Сальдуа, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Алехо (Окампо, 64), Феде (Алекс, 57), Алькарас (Хосе Мари, 83), Бонгонда (Лосано, 57) - Собрино, Негредо (Лукас Перес, 64)

"Эспаньол": Лекомт - Калеро, Серхи Гомес, Кабрера, Оливан - Винисиус Соуза (Лосано, 87), Дардер (Баре, 76) - Видаль (Ласо, 76), Эду Эспозито (Хиль, 87), Меламед - Хоселу

Предупреждения: Феде, 32, Чуст, 36, Сальдуа, 47, Окампо, 69 - Меламед, 13, Видаль, 68, Хиль, 90+1, Лосано, 90+2

"Ла Реал" подтвердил свою отличную форму, в то время, как "Вильярреал" продолжает страдать без Жерара Морено.

Первый тайм - абсолютное доминирование басков, которые не позволили "Подводникам" даже нормально контролировать мяч, не говоря уже про моменты. Апофеозом бессилия гостей стала симуляция от Ло Чельсо - столь наглая, что арбитр не удержался от желтой.

К тому времени счет уже был 1:0 в пользу "Сосьедада" - гол забил Браис после шикарной диагонали от Мерино.

Имел Мендес еще два неплохих шанса, но оба загубил. Также свои полумоменты упустили Субименди и Серлот.

"Вильярреал" полноценно начал играть только после перерыва и замен, но даже во втором тайме лучший шанс на две команды упустил Серлот, не реализовавший выход на ворота после идеальной передачи Давида Сильвы.

У "Подводников" неплохо играли Моралес и Педраса, Команданте даже гол мог забить, а вот Парехо хозяева съели, и поэтому целостной картинки у "Вильярреала" не получилось.

Итог - пятая кряду победа "Ла Реала" во всех турнирах, выведшая его на 6-е место в Ла Лиге с 16 очками. У "Вильярреала" 12 баллов и 9-я строчка.

8-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" - 1:0

Гол: Браис Мендес, 33

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сола, Элустондо (Ле Норманн, 81), Пачеко, Муньос - Субименди - Браис Мендес (Турьентес, 81), Давид Сильва (Карлос Фернандес, 74), Мерино - Кубо (Наварро, 87), Серлот (Шо, 74)

"Вильярреал": Рульи - Фемения (Манди, 81), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Пино (Моралес, 46), Парехо, Капу, Коклен (Баэна, 64) - Ло Чельсо (Чуквезе, 81), Данжума (Жексон, 46)

Предупреждения: Давид Сильва, 55, Браис Мендес, 68, Элустондо, 75, Сола, 82, Карлос Фернандес, 90+1 - Ло Чельсо, 44, Альбиоль, 65, Пау Торрес, 78