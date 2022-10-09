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У Тибо Куртуа осложнение травмы. Он может не сыграть в Эль-Классико

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Андрей Лунин может провести матч против Барселоны

У Тибо Куртуа осложнение травмы. Он может не сыграть в Эль-Классико

Фото: Goal.com

UA-Футбол
Новина українською

Основной голкипер мадридского "Реала", бельгиец Тибо Куртуа, может не успеть вернуться после травмы к Эль-Класико в следующее воскресенье. Как сообщает издание Relevo, источники в клубе утверждают, что состояние травмы игрока до сих пор серьезное.

По информации медиа, Куртуа по-прежнему испытывает боль в травмированной области. Также сообщается, что назначенное лечение не принесло ожидаемого результата, и даже сделало сроки возращения неопределенными.

Тибо ежедневно занимается с докторами и физиотерапевтами по четыре часа, дабы успеть подготовиться к матчу против "Барселоны". В последних трёх матчах в стартовом составе "Реала" выходил украинец Андрей Лунин. С ним команда дважды победила и один раз сыграла вничью.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (5)
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download1 (huyersk)
09.10.2022 в 22:33
можуть вводити в оману як вже було .. але хочеться вірити) Тібо, відпочинь, парубку, занадто багато було чемпіонат, ЛЧ, кубок в одні руки, карма, розумієте
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.10.2022 в 22:14
Гарний шанс Андрію!
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+4
0
Kostyacat (Харків)
09.10.2022 в 22:01
Ой как жалко
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+3
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2022 в 21:41
Пофиг.
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+2
-4
Algrab (Костопiль)
09.10.2022 в 21:56
На тебе...
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+3
-1

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