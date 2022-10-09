У Тибо Куртуа осложнение травмы. Он может не сыграть в Эль-Классико

Основной голкипер мадридского "Реала", бельгиец Тибо Куртуа, может не успеть вернуться после травмы к Эль-Класико в следующее воскресенье. Как сообщает издание Relevo, источники в клубе утверждают, что состояние травмы игрока до сих пор серьезное.

По информации медиа, Куртуа по-прежнему испытывает боль в травмированной области. Также сообщается, что назначенное лечение не принесло ожидаемого результата, и даже сделало сроки возращения неопределенными.

Тибо ежедневно занимается с докторами и физиотерапевтами по четыре часа, дабы успеть подготовиться к матчу против "Барселоны". В последних трёх матчах в стартовом составе "Реала" выходил украинец Андрей Лунин. С ним команда дважды победила и один раз сыграла вничью.