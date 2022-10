Примера. Барселона - Сельта 1:0. Шоу остались в прошлом

"Барса" выдала третий подряд бледный матч после международного перерыва. Это уже тренд, но результат сегодня есть, так что от серьезной критики воздержимся.

Тем более, 20-25 минут каталонцы играли здорово. "Сельты" на старте просто не было на поле - она суетилась, отбивалась, но не могла даже вывести мяч на чужую половину.

"Барселона" же могла забивать трижды. Ферран и Рафинья пробили плохо из убойных позиций, и Марчесин их удары отразил. К счастью для "Кулес", в еще одной быстрой атаке Педри был там, где надо, и таки открыл счет, сыграв на добивании.

8 - Pedri has scored eight goals in @LaLigaEN with only 16 shots on target, netting each of his last four made.



Precise. pic.twitter.com/g0tMfV0UnB