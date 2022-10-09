Примера. Барселона - Сельта 1:0. Шоу остались в прошлом

"Барса" выдала третий подряд бледный матч после международного перерыва. Это уже тренд, но результат сегодня есть, так что от серьезной критики воздержимся.

Тем более, 20-25 минут каталонцы играли здорово. "Сельты" на старте просто не было на поле - она суетилась, отбивалась, но не могла даже вывести мяч на чужую половину.

"Барселона" же могла забивать трижды. Ферран и Рафинья пробили плохо из убойных позиций, и Марчесин их удары отразил. К счастью для "Кулес", в еще одной быстрой атаке Педри был там, где надо, и таки открыл счет, сыграв на добивании.

8 - Pedri has scored eight goals in @LaLigaEN with only 16 shots on target, netting each of his last four made.



Precise. pic.twitter.com/g0tMfV0UnB — OptaJose (@OptaJose) October 9, 2022

Если бы "Барса" провела еще 30-40 минут в том же темпе - "Сельта" проиграла бы крупно, это точно. Но "Кулес" не смогли. Экономия сил, усталость - неважно; главное, что игра выровнялась, и дальше "Кельты" уже на равных бились против хозяев "Камп Ноу", создавая даже больше шансов.

Глобально, что было у "Барсы" после 20-й минуты? Удар Феррана из офсайда? Слабые попытки Дембеле и прострелы Фати в никуда? Вингеры "Кулес" даже ни разу толково не довели мяч до Левандовского. Учитывая, как открываетс поляк, это огромный камень в их огород.

В то же время "Сельта" после перерыва могла смело рассчитывать на 3-4 мяча, но Оскар, Серви и Аспас каким-то чудом проиграли все дуэли восстановившему свою лучшую форму тер Штегену.

Ter Stegen keeps 6 consecutive Liga clean sheets for the first time in his career.



Thanks Marc .. We owe you the 3 points. pic.twitter.com/fH6MUsKsQz — adil (@Barca19stats) October 9, 2022

Немцу - браво, а вот полевым игрокам "Барсы" пора задуматься. Где защита, динамика? Впереди у них два суперважных матча против "Интера" и "Реала", которые с такой игрой не выиграть. Надо прибавлять.

Ну, а касательно таблицы, то там у "Барсы" и Мадрида пока равенство - по 22 очка. У "Сельты" - 11-е место и 10 баллов.

8-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Сельта" - 1:0

Гол: Педри, 17

"Барселона": тер Штеген - Бальде (Роберто, 77), Пике, Маркос Алонсо, Альба (Эрик Гарсия, 86) - Гави, Бускетс, Педри (де Йонг, 63) - Рафинья (Дембеле, 64), Левандовский, Ферран Торрес (Фати, 63)

"Сельта": Марчесин - Мальо (Мингеса, 90+2), Айду, Нуньес, Галан - Бельтран - Серви (Пасиенсия, 84), Вейга (Солари, 75), Оскар - Странд Ларсен (Карлес Перес, 75), Аспас

Предупреждения: Бускетс, 85 - Нуньес, 61, Айду, 70