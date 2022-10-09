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Примера. Барселона - Сельта 1:0. Шоу остались в прошлом

Испания
(1 голосов)

Зато есть результат

Примера. Барселона - Сельта 1:0. Шоу остались в прошлом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барса" выдала третий подряд бледный матч после международного перерыва. Это уже тренд, но результат сегодня есть, так что от серьезной критики воздержимся.

Тем более, 20-25 минут каталонцы играли здорово. "Сельты" на старте просто не было на поле - она суетилась, отбивалась, но не могла даже вывести мяч на чужую половину.

"Барселона" же могла забивать трижды. Ферран и Рафинья пробили плохо из убойных позиций, и Марчесин их удары отразил. К счастью для "Кулес", в еще одной быстрой атаке Педри был там, где надо, и таки открыл счет, сыграв на добивании.

Если бы "Барса" провела еще 30-40 минут в том же темпе - "Сельта" проиграла бы крупно, это точно. Но "Кулес" не смогли. Экономия сил, усталость - неважно; главное, что игра выровнялась, и дальше "Кельты" уже на равных бились против хозяев "Камп Ноу", создавая даже больше шансов.

Глобально, что было у "Барсы" после 20-й минуты? Удар Феррана из офсайда? Слабые попытки Дембеле и прострелы Фати в никуда? Вингеры "Кулес" даже ни разу толково не довели мяч до Левандовского. Учитывая, как открываетс поляк, это огромный камень в их огород.

В то же время "Сельта" после перерыва могла смело рассчитывать на 3-4 мяча, но Оскар, Серви и Аспас каким-то чудом проиграли все дуэли восстановившему свою лучшую форму тер Штегену.

Немцу - браво, а вот полевым игрокам "Барсы" пора задуматься. Где защита, динамика? Впереди у них два суперважных матча против "Интера" и "Реала", которые с такой игрой не выиграть. Надо прибавлять.

Ну, а касательно таблицы, то там у "Барсы" и Мадрида пока равенство - по 22 очка. У "Сельты" - 11-е место и 10 баллов.

8-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Сельта" - 1:0

Гол: Педри, 17

"Барселона": тер Штеген - Бальде (Роберто, 77), Пике, Маркос Алонсо, Альба (Эрик Гарсия, 86) - Гави, Бускетс, Педри (де Йонг, 63) - Рафинья (Дембеле, 64), Левандовский, Ферран Торрес (Фати, 63)

"Сельта": Марчесин - Мальо (Мингеса, 90+2), Айду, Нуньес, Галан - Бельтран - Серви (Пасиенсия, 84), Вейга (Солари, 75), Оскар - Странд Ларсен (Карлес Перес, 75), Аспас

Предупреждения: Бускетс, 85 - Нуньес, 61, Айду, 70

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В статье: Барселона Сельта (Виго)
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Комментарии (36)
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Барселиниуc (землянин)
10.10.2022 в 01:00
Ну и насчёт Эль Класико... Считаю, шо сейчас главнее матч с Интером. Надо выложиться на 200% и победить макаронников. Ну, а уже в ЭК, шо останется, можно и ничью скатать..
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2022 в 01:09
Не совсем соглашусь. Сейчас белых крыс отпусти, потом не догонишь. )
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2022 в 01:11
Хотя без Араухо, Кунде и так шансы уменьшаются. Что-то мне подсказывает, что Хави снова начудит.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.10.2022 в 00:47
Ну и расскажу, как вчера сам Эрлин Холан опустил по полной программе фаната реала из редакции уа-футбола - игнатенко. На одной из "веток", где речь шла про лучшего футболиста всех времен и народов - Лео Месси, это чучело из уа-футбола, по кличке игнатенко, решил сочинить провокацию. Он придумал тему, что Холан спит и видит себя в футболке реала. Мол, переход Холана в реал, решенное дело... Фули там базарить... Я, конечно, поставил на место этого фантазера из редакции... Я сказал ему, что в случае с Мбаппе все уже было настолько на мазИ, что никто и не сомневался, но фло перес получил смачную оплеуху...Но, через пару часов сам Холан, отвечая после матча журналисту, на вопрос, "Почему Вы не перешли в Реал?" ответил более определенно по поводу Реала. "Я не перешёл в Реал по той причине, что в этом клубе не умеют ценить своих легенд. В Реале очень неуважительно относятся к тем, кто отдал много лет клубу". Эй, провокатор из редакции по кличке игнатенко! Ты понял, что это был твой звёздный позор? Метатель капитанских повязок - ранальда + бадр хари = любовь до гроба!!! И там всегда 69 !
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+4
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KondratCheUa (Чернигов)
10.10.2022 в 01:01
Не узнал тебя Дашка, помимо бреда о Роналду и паранойе о редакции , ты изложил довольно здравый комментарий! Я тебе даже + поставил, удивил шизик!
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0
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2022 в 01:06
Ты с какого мультфильма выскочил, шызик?
+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.10.2022 в 01:07
Я тя сразу узнал. Ваще не удивил. Минус.
+1
-1
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KondratCheUa (Чернигов)
10.10.2022 в 01:22
dynamo kiev #1 (Charlotte), из того где тебя толпа негров жарит, любишь Дембеле в свой анус гусь?
0
-1
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Iгнатенко
10.10.2022 в 00:33
Впевнений, що для Барселони було б краще зіграти в нічию, тоді б у Хаві з'явився стимул, щось змінити в тактиці і програвати вдруге Інтеру було би вже не так очевидно. Варто ще по гравцям пройтися. Тут дехто називає кращим гравцем матчу Гаві, але нічим особливим він не відзначився під час матчу. Забитий гол - подарунок Сельти. Тут і сумнівів виникати не може. Левандовські на полі майже не був помітний. Увесь час спостерігалося його незадоволене обличчя, бо гравці частіше грали на Торреса. Гадаю це стане причиною майбутніх конфліктів. Що стосується лінії захисту, то це повне униніє. Перелякані гравці. Тер Штеген який віддає пас на суперника і безліч нікчемних моментів. Від голу врятувало лише чудо. Відчуваю, що лихо в ель класіко буде. Тріумфатори Ліги Чемпіонів добре вміють наказувати за подібну гру
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0
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2022 в 00:38
У тебя уже давно конфликт со своей головой и думать, это не твоё, гадить ехидно, твоё, думать,нет.
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+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.10.2022 в 00:49
+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.10.2022 в 00:33
Хочу в очередной раз потроллить фаната реала, который сочинил отчёт о матче. Сразу видно, человек крайне раздражён закономерной победой великой Барселоны. Не зря же в его лексиконе присутствуют фантазии, типа, "провал", "шоу в прошлом"...Ну, во-первых, провал был вчера у его реала. В том матче - железная ничья. Уже в компенсированное время, пересовский арбитришка - матео колхоз, как уже часто бывало, просто не увидел пенальти в ворота реала. И поспешил заиграть эпизод, на время забыв, что есть монитор телефизора у бровки поля. Хотя, точно за такой же удар по ноге, в матче Арсенал-Ливер, хозяева поля забили победный гол с пенальти. А, во-вторых, касательно шоу... Это же великий комплимент великой Барселоне и очередной раз выставленный на посмешище реал. Да, Барса всегда даёт шоу, играет красиво. Но в силу объективных обстоятельств (травмы 6 игроков), шоу в этот раз не было. Была прагматичная игра на результат. Что-то автор своих сочинений ни разу в контексте реала не говорил про шоу. Т.е., его, этого шоу, красивой игры от реала никогда и не было... Перефразируя известную сейчас в Украине фразу - "Русские никогда не жили хорошо, нечего и начинать...", скажу так: "Реал никогда не давал шоу на футбольном поле, нечего и ожидать от них шоу...." Вобщем, всех, кто за Барсу, поздравляю с победой!!! А метатель капитанских повязок из Португалии - плаксивая нюня...
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KondratCheUa (Чернигов)
10.10.2022 в 01:04
А здесь Дашку я узнал, лечись долго..б!
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2022 в 00:11
Ну три очка выстрадали и хорошо. Но такая игра оптимизма на предстоящую неделю не даёт, скорее наоборот. Не знаю, что в голове у Хави, но ставить на право Бальде, играющего левой ногой- полный ппц. Если он там же будет играть против Реала, то Винисиус его под газон затопчет. На место Гарсии поставить Алонсо, которого позиция на скамейке запасных? Лёва сегодня был не Лев, а котёнок. Второй тайм просто отстой, отскочили нереально. Гави наверное лучший сегодня. И Пике неплохо, но это Сельта. Наверное хорошо, что следующие две игры не будет возможности посмотреть.))
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0
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Iгнатенко
10.10.2022 в 00:17
Не погоджусь на рахунок Вальде. Вінісіус будь-якого захистника Барси буде возити. От побачите.
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Iгнатенко
10.10.2022 в 00:42
І ще одна підказочка для Хаві. Не варто в будь-якому випадку ставити Альбу на фланзі в Вальверде. Він занадто старий, щоб протистояти гравцеві, який відібрав титул кращого гравця місяця в Левандовські
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0
-3
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Spokoyno (Київ)
10.10.2022 в 00:06
Признач судді пенальті за підніжку Рафіньї... 2:0 і ВСЕ! Так Рафаель "пірнав", але після контакту з выставленною ногою! Олег не дражнись
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Iгнатенко
10.10.2022 в 00:10
Так очевидно було, що пірнав.На повторі було видно, як він робить невеликий крок, щоб зробити цей контакт
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0
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Барселиниуc (землянин)
10.10.2022 в 00:15
Шановний, поміняйте свою авку на РЕАЛьну або йдіть нах.уй.
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0
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Iгнатенко
10.10.2022 в 00:19
Вам потрібно повчитися манерам. Нажаль вони не зроблять вас чоловіком, але хоча б гідно виглядати будете.
0
-3
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Барселиниуc (землянин)
10.10.2022 в 00:21
Ты свои манеры Витёк для барышень оставь, а здесь идёт мужской разговор.
+2
0
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Барселиниуc (землянин)
10.10.2022 в 00:10
Хули, бразилец. А свалился бы, как сноп, то пеналь железный, контакт был.
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
10.10.2022 в 00:14
Тут судді РЕАЛьно вирішили не вбивати інтригу
+1
0
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Барселиниуc (землянин)
10.10.2022 в 00:17
Ну да, как и в стыковых матчах с Интером.
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2022 в 00:21
Не было там пенальти, а Рафинья мог бы и желтую карточку получить за то, что глаза такие выпучил
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Spokoyno (Київ)
10.10.2022 в 00:30
Чому "не було"? Хіба підніжка Правилами дозволена Хіба захисник зіграв в м'яч? Ну якщо Рафінья не ламав ногу собі та супернику, а пірнув... то не відміняє підніжку!
+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2022 в 00:32
Да какая там пожножка? Виталий,Вы наверное в этот момент виски ко рту подносили и не заметили. Там даже бедро скорее Рафинья еле зацепил
+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.10.2022 в 00:35
Тогда парадокс. Если не было нарушения правил, а была рисовка, то где в таком случае жёлтая карточка? Пеналь был, просто Рафа картинно падал, а судья не решился дать пеналь, так как не был уверен в нём и шобы объяснить своё решение он показал руками нырок, короче отмазался. А контакт был.
+1
0
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Барселиниуc (землянин)
10.10.2022 в 00:38
И я сейчас не бухаю.
+1
0
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Spokoyno (Київ)
10.10.2022 в 00:56
Ще раз прошу пригадати момент! Рафінья прокидає м'яч поза спиною захисника, а той виставляє ногу, перегороджуючи дорогу... Ну на то він і Рафаель, щоб красиво домалювати пенальті! Ви сьогодні бачили, як Жезус заробив пеналь в матчі з Ліверпулем? Я не нагадую, як Бензема ледь дотягнувшись до ноги, що вибила кругленького, мальовничо падає і надряпавши переможних гол з пенальті у півфіналі ЛЧ... Тому не треба! Було там порушення, а як там падав Белоллі
+1
0
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Барселиниуc (землянин)
10.10.2022 в 00:06
Игрок матча - Гави! Тер Штеген такой: "А вот щас обидно было."
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2022 в 00:24
Я Тер Штегена покрыл нехорошим словом, когда он в очередной раз выбил мяч по центру на соперника Потом правда простил, после того, как Аспису не дал забить.))
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Барселиниуc (землянин)
10.10.2022 в 00:45
А это фирменная фишка Марка, я уже привык. Экстрим по-немецки называется. Сначала начудить, а потом хладнокровно, как ни в чём не бывало отбить.
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Барселиниуc (землянин)
10.10.2022 в 00:03
Спокойно, уверенно, без лишних нервов, в тренировочном режиме, тхе.
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Iгнатенко
10.10.2022 в 00:07
Навіщо корчите із себе клоуна? Будьте чоловіком, називайте речі своїми іменами. Після програшу ель класіко Барса посиплеться
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0
-3
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Iгнатенко
10.10.2022 в 00:01
Варто визнати, що це епічний відскок
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0
-3

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