Атлетико все-таки выкупил Гризманна у Барселоны

"Атлетико" сообщил о выкупе у "Барселоны" арендованного полузащитника Антуана Гризманна.

"Матрасники" заключили с французом контракт до лета 2026 года. Сумма сделки не разглашается, но, по слухам, она составила 20 млн евро, что вдвое меньше, чем изначально просила "Барса".

31-летний Гризманн играл за "Атлетико" в 2014-19 годах, а в 2021-м вернулся на правах аренды с опцией выкупа, которую "Матрасники" долго не желали активировать. Из-за этого француз с лета выходил только на замены.

Тактика "Атлетико" породила ряд шуток в СМИ, но в итоге дала результат - "Барселона" умерила аппетиты и согласилась на условия мадридцев, чтоб поскорее разгрузить зарплатную ведомость.

Сам Гризманн в текущем сезоне забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 11 матчах за "Матрасников", и Диего Симеоне не скрывает, что очень на него рассчитывает, так что трансфер пойдет на пользу всем трем сторонам.