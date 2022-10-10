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Атлетико все-таки выкупил Гризманна у Барселоны

Испания
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(1 голосов)

Эпопея закончена

Атлетико все-таки выкупил Гризманна у Барселоны

Фото: atleticodemadrid.com/ автор неизвестен

Новина українською

"Атлетико" сообщил о выкупе у "Барселоны" арендованного полузащитника Антуана Гризманна.

"Матрасники" заключили с французом контракт до лета 2026 года. Сумма сделки не разглашается, но, по слухам, она составила 20 млн евро, что вдвое меньше, чем изначально просила "Барса".

31-летний Гризманн играл за "Атлетико" в 2014-19 годах, а в 2021-м вернулся на правах аренды с опцией выкупа, которую "Матрасники" долго не желали активировать. Из-за этого француз с лета выходил только на замены.

Тактика "Атлетико" породила ряд шуток в СМИ, но в итоге дала результат - "Барселона" умерила аппетиты и согласилась на условия мадридцев, чтоб поскорее разгрузить зарплатную ведомость.

Сам Гризманн в текущем сезоне забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 11 матчах за "Матрасников", и Диего Симеоне не скрывает, что очень на него рассчитывает, так что трансфер пойдет на пользу всем трем сторонам.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
ФК "Атлетико"

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
10.10.2022 в 18:13
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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