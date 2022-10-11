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Примера. Эльче - Мальорка 1:1. Получасовая задержка и бенефис арбитра
Непростое завершение тура в Испании
Фото: Marca/ автор неизвестен
Матч "Эльче" и "Мальорки" должен был стать проходным, но по факту запомнится надолго.
Во-первых, встреча началась на полчаса позже положенного из-за сильного ливня - судьи даже совещались, можно играть или нет.
Во-вторых, в историю чемпионата попадет судейство Валентина Писарро Гомеса, у которого почти все решения сегодня были спорными - начиная от второго пенальти в ворота "Эльче" и заканчивая удалением для Мурики. Такое ощущение, что арбитр изо всех сил пытался затмить игроков.
The rain in Spain falls...mainly on the Valero pitch! ????— Premier Sports (@PremierSportsTV) October 10, 2022
Kick-off is currently delayed between Elche and Mallorca with reports of a power outage now adding to the brutal conditions ???? pic.twitter.com/QZpEJYYIVK
Что ж, это было несложно. Кризисный "Эльче" после смены тренера больше страдал, чем создавал, и после красивого гола с углового от Понсе ничего внятного не предложил.
"Мальорка", в свою очередь, заработала два пенальти (один реализован), а в остальном сбилась на навесы и прочий примитив. Смотрелся такой футбол непросто, и когда арбитр добавил 10 минут, выглядело это слегка по-издевательски.
В таблице после ничьей у "Мальорки" 9 очков и 12-е место, у "Эльче" - 2 балла и последняя, 20-я строчка.
8-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" - "Мальорка" - 1:1
Голы: Понсе, 15 - Мурики, 71 (с пенальти)
"Эльче": Бадиа - Хосан (Лирола, 57), Паласиос (Милья, 76), Верду, Бигас, Клерк (Меркау, 63) - Гути (Домингуш Кина, 76), Гумбау, Маскарель - Понсе (Бойе, 57), Рохер Марти
"Мальорка": Райкович - Вальент, Раильо, Копете (Анхель, 64) - Маффео, де Галларета (Батталья, 90+3), Баба (Гренье, 61), Куфре - Антонио Санчес (Ндиай, 61), Мурики, Ли Кан Ин (Дани Родригес, 90+3)
Предупреждения: Понсе, 15, Верду, 70, Маскарель, 73, Бигас, 80 - Гренье, 73, Раильо, 79, Райкович, 87, Батталья, 90+9
Удаления: Бойе, 61 - Мурики, 85
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