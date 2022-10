Примера. Эльче - Мальорка 1:1. Получасовая задержка и бенефис арбитра

Матч "Эльче" и "Мальорки" должен был стать проходным, но по факту запомнится надолго.

Во-первых, встреча началась на полчаса позже положенного из-за сильного ливня - судьи даже совещались, можно играть или нет.

Во-вторых, в историю чемпионата попадет судейство Валентина Писарро Гомеса, у которого почти все решения сегодня были спорными - начиная от второго пенальти в ворота "Эльче" и заканчивая удалением для Мурики. Такое ощущение, что арбитр изо всех сил пытался затмить игроков.

The rain in Spain falls...mainly on the Valero pitch! ????



Kick-off is currently delayed between Elche and Mallorca with reports of a power outage now adding to the brutal conditions ???? pic.twitter.com/QZpEJYYIVK