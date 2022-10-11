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Кессье может вернуться к матчу с Интером

Испания
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Лазарет возвращается на поле

Кессье может вернуться к матчу с Интером

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Хавбек "Барселоны" Франк Кессье вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает AS. Ожидается, что он будет в заявке на матч с "Интером" в среду.

25-летний полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе только сегодня, но есть шанс, что он сможет принять участие в игре с "Интером" в среду.

Франк провел в этом сезоне 8 матчей и забил 1 гол. Он выбыл из строя 5 октября, после матча с "Интером".

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В статье: Барселона Интер (Милан)
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Источник:
as.com

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