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Хави поменял одного игрока, после поражения от Интера. Состав Барселоны на матч с неррадзурри
Специалист уверен в команде, которая выйдет на поле
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" объявила стартовый состав на матч с "Интером". На поле появится 10 тех же футболистов, что и неделю назад, когда они уступили в Милане (0:1).
Единственное изменение в старте – Пике. Хави пришлось поставить испанского защитника из-за травмы Кристенсена.
Стартовый состав выглядит следующим образом:
- Тер Штеген;
- Роберто;
- Пике;
- Гарсия;
- Алонсо;
- Гави;
- Бускетс;
- Педри;
- Дембеле;
- Левандовский;
- Рафинья.
Barça XI#BarçaInter pic.twitter.com/2de5ewbR7k— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 12, 2022
Матч начнется в 22:00.
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