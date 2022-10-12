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Хави поменял одного игрока, после поражения от Интера. Состав Барселоны на матч с неррадзурри

Испания
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Специалист уверен в команде, которая выйдет на поле

Хави поменял одного игрока, после поражения от Интера. Состав Барселоны на матч с неррадзурри

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" объявила стартовый состав на матч с "Интером". На поле появится 10 тех же футболистов, что и неделю назад, когда они уступили в Милане (0:1).

Единственное изменение в старте – Пике. Хави пришлось поставить испанского защитника из-за травмы Кристенсена.

Стартовый состав выглядит следующим образом:

  • Тер Штеген;
  • Роберто;
  • Пике;
  • Гарсия;
  • Алонсо;
  • Гави;
  • Бускетс;
  • Педри;
  • Дембеле;
  • Левандовский;
  • Рафинья.

Матч начнется в 22:00.

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В статье: Барселона Хави Интер (Милан) Андреас Кристенсен
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