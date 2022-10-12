Хави поменял одного игрока, после поражения от Интера. Состав Барселоны на матч с неррадзурри

"Барселона" объявила стартовый состав на матч с "Интером". На поле появится 10 тех же футболистов, что и неделю назад, когда они уступили в Милане (0:1).

Единственное изменение в старте – Пике. Хави пришлось поставить испанского защитника из-за травмы Кристенсена.

Стартовый состав выглядит следующим образом:

Тер Штеген;

Роберто;

Пике;

Гарсия;

Алонсо;

Гави;

Бускетс;

Педри;

Дембеле;

Левандовский;

Рафинья.

Матч начнется в 22:00.