Кроос скоро начнет переговоры о продлении контракта с Реалом. Он хочет закончить с футболом в Мадриде

Тони Кроос в скором времени начнет переговоры о годичном контракте с "Реалом", сообщает Флориан Плеттенберг. Карло Анчелотти подтвердил, что вопрос только в желании немецкого полузащитника.

Контракт будет продлен до 2023 или 2024-го года. Ранее сообщалось, что Кроос желает уйти на пике.

Текущее соглашение немца рассчитано до конца этого сезона.

News #Kroos: Ancelotti confirms that Toni decides himself whether he will extend or not. Kroos will finish his career at #RealMadrid. Either 2023 or 2024. Talks about a possible new one-year-contract will follow soon. Relation between him and Real is great. @SkySportDE ????????