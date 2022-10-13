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Кроос скоро начнет переговоры о продлении контракта с Реалом. Он хочет закончить с футболом в Мадриде
Немец хочет уйти на пике карьеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тони Кроос в скором времени начнет переговоры о годичном контракте с "Реалом", сообщает Флориан Плеттенберг. Карло Анчелотти подтвердил, что вопрос только в желании немецкого полузащитника.
"Новый контракт Крооса? Он решает, оставаться ему или нет. Всё просто", – сказал главный тренер "Реала" после матча с "Шахтером" в ЛЧ.
Контракт будет продлен до 2023 или 2024-го года. Ранее сообщалось, что Кроос желает уйти на пике.
Текущее соглашение немца рассчитано до конца этого сезона.
News #Kroos: Ancelotti confirms that Toni decides himself whether he will extend or not. Kroos will finish his career at #RealMadrid. Either 2023 or 2024. Talks about a possible new one-year-contract will follow soon. Relation between him and Real is great. @SkySportDE ????????— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 12, 2022
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