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Кроос скоро начнет переговоры о продлении контракта с Реалом. Он хочет закончить с футболом в Мадриде

Испания
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Немец хочет уйти на пике карьеры

Кроос скоро начнет переговоры о продлении контракта с Реалом. Он хочет закончить с футболом в Мадриде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тони Кроос в скором времени начнет переговоры о годичном контракте с "Реалом", сообщает Флориан Плеттенберг. Карло Анчелотти подтвердил, что вопрос только в желании немецкого полузащитника.

"Новый контракт Крооса? Он решает, оставаться ему или нет. Всё просто", – сказал главный тренер "Реала" после матча с "Шахтером" в ЛЧ.

Контракт будет продлен до 2023 или 2024-го года. Ранее сообщалось, что Кроос желает уйти на пике.

Текущее соглашение немца рассчитано до конца этого сезона.

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В статье: Тони Кроос Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
sportbild.bild.de

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