Кроос скоро начнет переговоры о продлении контракта с Реалом. Он хочет закончить с футболом в Мадриде

Тони Кроос в скором времени начнет переговоры о годичном контракте с "Реалом", сообщает Флориан Плеттенберг. Карло Анчелотти подтвердил, что вопрос только в желании немецкого полузащитника.

"Новый контракт Крооса? Он решает, оставаться ему или нет. Всё просто", – сказал главный тренер "Реала" после матча с "Шахтером" в ЛЧ.

Контракт будет продлен до 2023 или 2024-го года. Ранее сообщалось, что Кроос желает уйти на пике.

Текущее соглашение немца рассчитано до конца этого сезона.