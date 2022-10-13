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Хави о поражении от Интера: Если проигрываешь им дома, то не заслуживаешь дальше выступать в турнире

Испания
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Обещали 3 победы в оставшихся трех матчах

Хави о поражении от Интера: Если проигрываешь им дома, то не заслуживаешь дальше выступать в турнире

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал домашнюю ничью с "Интером" (3:3) в среду. "Это очень тяжелый удар для нас", – приводит его слова Marca.

"Мы играли с хорошим настроем, но если оборона проваливается, то проваливаюсь и я. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле ошибаются, то я, как тренер, тоже ошибаюсь. За ошибки игроков я несу полную ответственность.

Во втором тайме мы играли не так, как должны были.

Первый тайм выдался отличным, мы атаковали с разных позиций, не только через центр. Игра была под контролем. Однако во втором тайме допустили ошибки.

Первый пропущенный мяч нас морально надломил. То, как мы пропустили второй гол, этого не должно происходить на таком уровне. Это дорого обходится. Мы старались, но не получилось.

Если не обыгрываешь "Интер" дома, то не заслуживаешь, даже при призрачных шансах, продолжать выступать в турнире. У нас есть небольшая надежда, но положение непростое.

Это очень тяжелый удар для нас. Теперь будем думать о класико, о "Реале".

У нас еще есть соревнования. Мы откладываем Лигу чемпионов в сторону и сосредотачиваемся на Ла Лиге, в которой хотим оставаться лидерами.

Из-за ошибок не удалось показать нашу лучшую версию в Лиге чемпионов", – сказал Хави.

Сейчас "Барселона" идет на 3 месте в группе Лиги чемпионов с 4 очками после 4 туров. Впереди у каталонцев игры с "Викторией" Пльзень и "Баварией".

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В статье: Лига чемпионов Барселона Хави Интер (Милан)
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Источник:
marca.com

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