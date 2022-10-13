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Лунин может сыграть в Класико. Куртуа продолжает тренироваться индивидуально

Испания
(2 голосов)

Восстановление бельгийца затянулось

Лунин может сыграть в Класико. Куртуа продолжает тренироваться индивидуально

Фото: twitter.com/thibautcourtois

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Тибо Куртуа ещё не вернулся в общую группу и продолжает тренироваться индивидуально, сообщает El Partidazo de COPE. Шансы, что бельгиец будет доступен в Класико снижаются.

2 октября у Куртуа был выявлен ишиас. Это воспалительный процесс, который сопровождается сильными болевыми ощущениями в одной или обоих конечностях.

Бельгиец уже пропустил два матча Лиги чемпионов с "Шахтером" (2:1 - первый матч, 1:1 - второй матч), а также игры Ла Лиги с "Осасуной" (1:1) и "Хетафе" (1:0).

Напомним, что Эль Класико начнется 16 октября в 16:00.

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В статье: Эль Класико Барселона Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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oleksa_lv (Львів)
13.10.2022 в 19:26
Погана новина..
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