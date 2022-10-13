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Лунин может сыграть в Класико. Куртуа продолжает тренироваться индивидуально
Восстановление бельгийца затянулось
Фото: twitter.com/thibautcourtois
Тибо Куртуа ещё не вернулся в общую группу и продолжает тренироваться индивидуально, сообщает El Partidazo de COPE. Шансы, что бельгиец будет доступен в Класико снижаются.
???? Informa @MelchorRuizCope— El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 13, 2022
❌ @ThibautCourtois no se entrena con el grupo a tres días de #ElClásico
???? Continúa con sus dolores de ciatalgia y las opciones de que pueda estar ante el @FCBarcelona se reducen
???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/sSAODU41Qh
2 октября у Куртуа был выявлен ишиас. Это воспалительный процесс, который сопровождается сильными болевыми ощущениями в одной или обоих конечностях.
Бельгиец уже пропустил два матча Лиги чемпионов с "Шахтером" (2:1 - первый матч, 1:1 - второй матч), а также игры Ла Лиги с "Осасуной" (1:1) и "Хетафе" (1:0).
Напомним, что Эль Класико начнется 16 октября в 16:00.
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