Лунин может сыграть в Класико. Куртуа продолжает тренироваться индивидуально

Тибо Куртуа ещё не вернулся в общую группу и продолжает тренироваться индивидуально, сообщает El Partidazo de COPE. Шансы, что бельгиец будет доступен в Класико снижаются.

???? Informa @MelchorRuizCope



❌ @ThibautCourtois no se entrena con el grupo a tres días de #ElClásico



???? Continúa con sus dolores de ciatalgia y las opciones de que pueda estar ante el @FCBarcelona se reducen



???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/sSAODU41Qh — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 13, 2022

2 октября у Куртуа был выявлен ишиас. Это воспалительный процесс, который сопровождается сильными болевыми ощущениями в одной или обоих конечностях.

Бельгиец уже пропустил два матча Лиги чемпионов с "Шахтером" (2:1 - первый матч, 1:1 - второй матч), а также игры Ла Лиги с "Осасуной" (1:1) и "Хетафе" (1:0).

Напомним, что Эль Класико начнется 16 октября в 16:00.