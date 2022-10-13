Мбаппе не входит в планы мадридского Реала – источник

"Реал" Мадрид не собирается покупать Килиана Мбаппе у "ПСЖ", сообщает Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito. По крайней мере на сейчас.

Ранее сообщалось, что "Реал" не рассматривает всерьез возможность ухода Килиана из "ПСЖ", но продолжает следить за ситуацией вокруг игрока.

Препятствовать переходу могут, как сообщалось, высокая зарплата футболиста, а также натянутые отношения между клубами, после несостоявшегося перехода.

"Реал" пытался подписать Килиана более чем за 200 миллионов евро летом 2021-го, когда у француза оставался год по контракту, а также по истечению контракта этим летом. В мае 23-летний нападающий объявил о продлении контракта с "ПСЖ".