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Хави надеется, что Кунде вернется к Класико. Он не хочет ставить в основу Пике

Испания
(1 голосов)

У "сине-гранатовых" выбыли три основных защитника

Хави надеется, что Кунде вернется к Класико. Он не хочет ставить в основу Пике

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Жюль Кунде продолжает восстанавливаться от травмы. Если француз успеет вернуться к воскресенью, Жерар Пике точно не выйдет в основе, сообщает Diario Sport.

Пике сделал несколько ключевых ошибок в матче с "Интером" (3:3) в среду и Хави разочаровался в испанце. Он не из тех, кто будет форсировать восстановление своих игроков, но если Кунде будет себя хорошо чувствовать, вопрос об основном защитнике не встанет.

Хави останется выбрать как именно распределить защитников в задней линии. В первом случае, слева может сыграть Балде или Альба, в то время как в центре будут Алонсо и Гарсия, а Кунде выйдет справа. Альтернативный вариант такой – Жюль выходит в центре вместе с Гарсией, Маркос – слева, а справа – Балде.

Из-за травмы выбыли выбыли центральные защитники Андреас Кристенсен и Рональд Араухо. Также лечится правый защитник Эктор Бельерин и универсальный Жюль Кунде.

Эль Класико пройдет 16 октября. Матч начнется в 16:00.

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В статье: Эль Класико Барселона Хави Жерар Пике Жюль Кунде
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
14.10.2022 в 00:13
Видеть Пике в классико хотят только фаны Реала ))
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