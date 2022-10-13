Хави надеется, что Кунде вернется к Класико. Он не хочет ставить в основу Пике

Жюль Кунде продолжает восстанавливаться от травмы. Если француз успеет вернуться к воскресенью, Жерар Пике точно не выйдет в основе, сообщает Diario Sport.

Пике сделал несколько ключевых ошибок в матче с "Интером" (3:3) в среду и Хави разочаровался в испанце. Он не из тех, кто будет форсировать восстановление своих игроков, но если Кунде будет себя хорошо чувствовать, вопрос об основном защитнике не встанет.

Хави останется выбрать как именно распределить защитников в задней линии. В первом случае, слева может сыграть Балде или Альба, в то время как в центре будут Алонсо и Гарсия, а Кунде выйдет справа. Альтернативный вариант такой – Жюль выходит в центре вместе с Гарсией, Маркос – слева, а справа – Балде.

Из-за травмы выбыли выбыли центральные защитники Андреас Кристенсен и Рональд Араухо. Также лечится правый защитник Эктор Бельерин и универсальный Жюль Кунде.

Эль Класико пройдет 16 октября. Матч начнется в 16:00.