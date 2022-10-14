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Лапорта: Доверие к Хави сохраняется. В Лиге чемпионов нам нанесли удар ниже пояса
Клуб доверяет главному тренеру после потери очков с "Интером" на Камп Ноу
Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал неудачи команды в Лиге чемпионов. "Хави принесет нам много успехов", – приводит его слова Marca.
"Доверие к Хави и нашим хорошим футболистам сохраняется. Мы способны конкурировать с большими европейскими командами.
Вы могли заметить разницу между тем, какая игра с "Баварией" была в прошлом сезоне, а какая – в этом. Футболистам нужно привыкнуть с системе. Хави знает, что нужно для прогресса команды.
В Лиге чемпионов нам нанесли удар ниже пояса, но мы должны выполнять свою работу и полностью сосредоточиться на Ла Лиге.
Хави – прекрасный человек. Он станет лучше и принесет нам много успехов. Мы постоянно разговариваем.
У меня есть привычка спускаться в раздевалку (после матчей), давать свои комментарии, и я видел Хави, он был расстроен. У него есть достоинство, которого нет ни у кого другого – он всегда видит позитив. Сегодня мы тоже разговаривали, у него уверенный голос.
Мы едем в Мадрид. Мы первые в Ла Лиге. "Сантьяго Бернабеу" – одно из тех мест, где нам нравится играть", – заявил Жоан Лапорта.
Напомним, что "Барса" сыграла 3:3 дома с "Интером" в Лиге чемпионов и практически потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
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