Лапорта: Доверие к Хави сохраняется. В Лиге чемпионов нам нанесли удар ниже пояса

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал неудачи команды в Лиге чемпионов. "Хави принесет нам много успехов", – приводит его слова Marca.

"Доверие к Хави и нашим хорошим футболистам сохраняется. Мы способны конкурировать с большими европейскими командами.

Вы могли заметить разницу между тем, какая игра с "Баварией" была в прошлом сезоне, а какая – в этом. Футболистам нужно привыкнуть с системе. Хави знает, что нужно для прогресса команды.

В Лиге чемпионов нам нанесли удар ниже пояса, но мы должны выполнять свою работу и полностью сосредоточиться на Ла Лиге.

Хави – прекрасный человек. Он станет лучше и принесет нам много успехов. Мы постоянно разговариваем.

У меня есть привычка спускаться в раздевалку (после матчей), давать свои комментарии, и я видел Хави, он был расстроен. У него есть достоинство, которого нет ни у кого другого – он всегда видит позитив. Сегодня мы тоже разговаривали, у него уверенный голос.

Мы едем в Мадрид. Мы первые в Ла Лиге. "Сантьяго Бернабеу" – одно из тех мест, где нам нравится играть", – заявил Жоан Лапорта.