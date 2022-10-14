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Лапорта: Доверие к Хави сохраняется. В Лиге чемпионов нам нанесли удар ниже пояса

Испания
(1 голосов)

Клуб доверяет главному тренеру после потери очков с "Интером" на Камп Ноу

Лапорта: Доверие к Хави сохраняется. В Лиге чемпионов нам нанесли удар ниже пояса

Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал неудачи команды в Лиге чемпионов. "Хави принесет нам много успехов", – приводит его слова Marca.

"Доверие к Хави и нашим хорошим футболистам сохраняется. Мы способны конкурировать с большими европейскими командами.

Вы могли заметить разницу между тем, какая игра с "Баварией" была в прошлом сезоне, а какая – в этом. Футболистам нужно привыкнуть с системе. Хави знает, что нужно для прогресса команды.

В Лиге чемпионов нам нанесли удар ниже пояса, но мы должны выполнять свою работу и полностью сосредоточиться на Ла Лиге.

Хави – прекрасный человек. Он станет лучше и принесет нам много успехов. Мы постоянно разговариваем.

У меня есть привычка спускаться в раздевалку (после матчей), давать свои комментарии, и я видел Хави, он был расстроен. У него есть достоинство, которого нет ни у кого другого – он всегда видит позитив. Сегодня мы тоже разговаривали, у него уверенный голос.

Мы едем в Мадрид. Мы первые в Ла Лиге. "Сантьяго Бернабеу" – одно из тех мест, где нам нравится играть", – заявил Жоан Лапорта.

Напомним, что "Барса" сыграла 3:3 дома с "Интером" в Лиге чемпионов и практически потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Хави Интер (Милан)
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Источник:
marca.com

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Комментарии (2)
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всебудеток (львов)
14.10.2022 в 18:18
....барса тим часом стала посередньою європейською командою... і хаві нічого з цим не зробить... це видно вже неозброєним оком
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Algrab (Костопiль)
14.10.2022 в 17:52
Ще отримаєте добрячого пенделя від ВК Реал Мадрид, і буде все в порядку...
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