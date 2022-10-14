Хави и Лапорта провели встречу, где обсудили результаты клуба

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта провел встречу с Хави по поводу ничьей с "Интером" на Камп Ноу (3:3), сообщает AS. Клуб теперь фокусируется на Ла Лиге.

Ничейный результат практически не дает "Барсе" шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На встрече Лапорта сказал Хави, что невыход из группы второй сезон подряд станет большой спортивной и экономической неудачей.

Ранее руководство "Барселоны" заявило о планах выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов – это было заложено и в финансовую отчетность для инвесторов. Сейчас "сине-гранатовые" рассчитывают добится успеха в Ла Лиге. Если к Примере прибавятся другие трофеи – это будет считаться успехом.

Тем не менее, Лапорта на пресс-конференции заявил что полностью доверяет Хави и верит, что он приведет клуб к успехам в будущем.