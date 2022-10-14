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Реал интересуется крайним защитником Баварии
Этот парень уже уничтожал Барселону
Фото: twitter.com/FCBayern
"Реал" Мадрид следит за левым защитником "Баварии" Альфонсо Дэвисом, сообщает Marca.
Его контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2025-го.
В "Реале" на позиции левого защитника выступает 27-летний Ферлан Менди.
В этом сезоне Дэвис провел за мюнхенцев 12 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает канадца в 70 миллионов евро.
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Источник:marca.com
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