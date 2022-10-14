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Реал интересуется крайним защитником Баварии

Испания
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Этот парень уже уничтожал Барселону

Реал интересуется крайним защитником Баварии

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Реал" Мадрид следит за левым защитником "Баварии" Альфонсо Дэвисом, сообщает Marca.

Его контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2025-го.

В "Реале" на позиции левого защитника выступает 27-летний Ферлан Менди.

В этом сезоне Дэвис провел за мюнхенцев 12 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает канадца в 70 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
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Источник:
marca.com

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