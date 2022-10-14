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Ненависть Хави к паузам на сборные и "лишние шаги" Лунина. С чем Барса и Реал подходят к Эль-Класико

Испания
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Большой подкаст-анонс

Ненависть Хави к паузам на сборные и "лишние шаги" Лунина. С чем Барса и Реал подходят к Эль-Класико

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Первое максимально интересное Эль-Класико за несколько последних лет – такое невозможно пропустить. Стерильность в атаке и дыры в обороне у "Барселоны", шанс украинского голкипера в отсутствие Тибо Куртуа и утопическая теория о системном лэптоп-проекте в Мадриде – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:55 – Нормального живого Эль-Класико не было 5 лет. Или меньше?

04:31 – "Барселона";

17:41 – "Реал";

27:18 – Мадрид – это олдскул. Никакие гики "сливочным" не нужны;

34:52 – Лунин не допустил ошибок. Просто в Испании чересчур привыкли к Куртуа;

38:36 – Прогноз на поединок;

40:49 – Всем пока!

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В статье: Серхио Бускетс Карим Бензема Карло Анчелотти Флорентино Перес Хави Эрнандес Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Каземиро Андрей Лунин Подкаст Жерар Пике Подкасты UA-Футбол Орельен Тчуамени UA-Футбол Talk Орельен Чуамени
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