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Ненависть Хави к паузам на сборные и "лишние шаги" Лунина. С чем Барса и Реал подходят к Эль-Класико
Большой подкаст-анонс
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Первое максимально интересное Эль-Класико за несколько последних лет – такое невозможно пропустить. Стерильность в атаке и дыры в обороне у "Барселоны", шанс украинского голкипера в отсутствие Тибо Куртуа и утопическая теория о системном лэптоп-проекте в Мадриде – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:55 – Нормального живого Эль-Класико не было 5 лет. Или меньше?
04:31 – "Барселона";
17:41 – "Реал";
27:18 – Мадрид – это олдскул. Никакие гики "сливочным" не нужны;
34:52 – Лунин не допустил ошибок. Просто в Испании чересчур привыкли к Куртуа;
38:36 – Прогноз на поединок;
40:49 – Всем пока!
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