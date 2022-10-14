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Травмы, плохое судейство и отсутствие лидера – Хави назвал причины неудач Барсы в ЛЧ
Испанец отчитался перед Лапортой за неудовлетворительные результаты
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта провел встречу с главным тренером Хави по поводу неудовлетворительных результатов команды. Испанский специалист назвал три причины неудачного выступления.
Менеджер назвал травмы игроков, плохое судейство и отсутствие лидерских качеств у команды, как причины неудовлетворительных результатов.
Также потери Араухо и Куде ослабили игру "Барселоны в обороне. Защитники принимали спорные решения и оказали влияние на результат.
Под лидерскими качествами Хави имел в виду слабую игру капитанов.
Напомним, что клуб планирует расставаться с некогда лидерами клуба: Серхи Бускетсом, Жераром Пике и Хорди Альбой.
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