Жоау Феликс покинет клуб зимой, если Симеоне продолжит тренировать Атлетико

Жоау Феликс устал быть неосновным вариантом в команде Диего Симеоне и собирается покинуть "Атлетико" этой зимой, сообщает AS. Руководство обещало игроку игровое время.

Тем не менее, недавно стало известно, что Симеоне считает Жоау лишь 5-ой опцией в качестве нападающего. Португалец устал от такого положения и надеется покинуть клуб зимой.

Этим летом клуб не отпустил его за 130 миллионов евро в "Манчестер Юнайтед", обещая центральное место в проекте. Также руководство обещало, что если Симеоне не будет уходить из клуба, Феликса непременно отпустят. В итоге и это обещание не было выполнено.

В этом сезоне Жоау провел за "Атлетико" 11 матчей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 70 миллионов евро.