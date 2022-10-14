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Жоау Феликс покинет клуб зимой, если Симеоне продолжит тренировать Атлетико

Испания
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Португалец пытался покинуть "матрасников" уже 3 раза

Жоау Феликс покинет клуб зимой, если Симеоне продолжит тренировать Атлетико

Фото: twitter.com/Atleti

Новина українською

Жоау Феликс устал быть неосновным вариантом в команде Диего Симеоне и собирается покинуть "Атлетико" этой зимой, сообщает AS. Руководство обещало игроку игровое время.

Тем не менее, недавно стало известно, что Симеоне считает Жоау лишь 5-ой опцией в качестве нападающего. Португалец устал от такого положения и надеется покинуть клуб зимой.

Этим летом клуб не отпустил его за 130 миллионов евро в "Манчестер Юнайтед", обещая центральное место в проекте. Также руководство обещало, что если Симеоне не будет уходить из клуба, Феликса непременно отпустят. В итоге и это обещание не было выполнено.

В этом сезоне Жоау провел за "Атлетико" 11 матчей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 70 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Жоау Феликс
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Источник:
as.com

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