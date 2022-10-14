Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жоау Феликс покинет клуб зимой, если Симеоне продолжит тренировать Атлетико
Португалец пытался покинуть "матрасников" уже 3 раза
Фото: twitter.com/Atleti
Жоау Феликс устал быть неосновным вариантом в команде Диего Симеоне и собирается покинуть "Атлетико" этой зимой, сообщает AS. Руководство обещало игроку игровое время.
Тем не менее, недавно стало известно, что Симеоне считает Жоау лишь 5-ой опцией в качестве нападающего. Португалец устал от такого положения и надеется покинуть клуб зимой.
Этим летом клуб не отпустил его за 130 миллионов евро в "Манчестер Юнайтед", обещая центральное место в проекте. Также руководство обещало, что если Симеоне не будет уходить из клуба, Феликса непременно отпустят. В итоге и это обещание не было выполнено.
В этом сезоне Жоау провел за "Атлетико" 11 матчей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 70 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Малиновский - про Петракова: В некоторых моментах нужно учиться вести себя с прессой
- Верес подтянулся к тройке лидеров, Минай укрепился в середине. Таблица и результаты тура УПЛ
- Классическое, Эль-Классико и матч Ливерпуль - Сити. Расписание футбола на 14 - 16 октября
- Лунин: В Реале сказали, что это Испания и нужно разговаривать на испанском
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали