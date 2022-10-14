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Примера. Райо Вальекано - Хетафе 0:0. Уроки плохой реализации
"Райо" атаковал-атаковал, но не забил
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
В футболе надо не много атаковать, а забивать голы - сегодня мы получили очередное яркое доказательство.
"Райо" серьезно превзошел "Хетафе" в качестве игры. Она получилась жесткой, порой даже грубой, но только хозяевам в ней удавалось стабильно создавать шансы. Синие имели ровно по моменту на тайм - до перерыва Максимович не забил головой, а во второй половине свой шанс метров с 7-8 упустил Майораль. Все.
У "Райо" атаки были куда острее. Камельо, Паласон, Альваро - все что-то создавали, били из опасных позиций.
На старте второго тайма хозяева даже пенальти заработали, но Трехо с точки не пробил Давида Сорию. Затем еще Фалькао забил, но из офсайда - видно, стареет Тигр, раньше он безошибочно чувствовал линию.
✋???? ¡DAVID SORIA PARA EL PENALTI DEL RAYO VALLECANO!— Post United (@postunited) October 14, 2022
⚔️ RAY 0-0 GET pic.twitter.com/dVkupojXXu
Также под аккомпанемент атак команды Андони Ираолы прошла и концовка игры, но порадовало ли это тренера? Конечно, нет. В таблице у его команды 10-е место и 11 очков, хотя наиграли "Молнии" на большее. У "Хетафе" на данный момент 8 баллов и 14-я строчка.
9-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Хетафе - 0:0
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Унаи Лопес, 72), Валентин - Паласон (Посо, 85), Трехо (Бебе, 85), Альваро Гарсия (Шаваррия, 68) - Камельо (Фалькао, 68)
"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Митрович, Дуарте, Анхильери (Иглесиас, 59) - Максимович (Альгобия, 59), Милья, Аленья - Майораль (Порту, 72), Унал (Мата, 90)
Предупреждения: Катена, 81, Бебе, 85 - Анхильери, 24, Митрович, 42, Альгобия, 83
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