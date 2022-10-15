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Лапорта: Нам не понравилось судейство. В Милане был скандал, в матче с Баварией не поставили пенальти на Дембеле
Жоан нашел причины неудачного выступления "Барселоны" в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto via
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ничью с "Интером" в Лиге чемпионов (3:3). "Я расстроен и зол, что мы не выиграли, несмотря на три забитых гола", – приводит его слова Marca.
"Думая о матче, я хочу поблагодарить болельщиков, которые знали, как будет трудно. У нас много травмированных. Я расстроен и зол, что мы не выиграли, несмотря на три забитых гола.
Сейчас, в Ла Лиге, мы должны изменить свой менталитет, нужно и дальше бороться за первое место. У нас есть команда и несколько отличных игроков, на которых возлагаются большие надежды.
Приоритетная цель – Ла Лига, групповой этап идет очень непросто, но я предпочитаю говорить, когда все закончится. Болельщики поддерживают меня. Это говорит о том, что "Барса" жива, и мы очень рады. Мы должны выиграть обе игры. Это не вопрос надежды.
Теперь надо сосредоточиться на Ла Лиге в целом, а не только на воскресном матче (против "Реала"). У нас есть "Вильярреал" и "Атлетик". Тренер и его штаб сделали все, чтобы быть конкурентоспособными.
Мы попали в сложную группу, но против "Баварии" нам удалось добиться хорошего результата. Судья на ВАР не назначил пенальти в эпизоде с Дембеле, в Милане тоже был скандал. Нам не понравилось судейство, это очевидно, но если бы мы забили, нам было бы легче.
Я отреагировал так, как должен был, поговорил с УЕФА, но назад дороги нет. В следующий раз нужно будет забить больше голов", – сказал президент "Барселоны".
Ранее стало известно что Хави и Лапорта встретились, чтобы обсудить выступления команды в Лиге чемпионов. Тренер считает, что успеху помешали плохое выступление лидеров, судейство и травмы.
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