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Лапорта: Нам не понравилось судейство. В Милане был скандал, в матче с Баварией не поставили пенальти на Дембеле

Испания
(1 голосов)

Жоан нашел причины неудачного выступления "Барселоны" в Лиге чемпионов

Лапорта: Нам не понравилось судейство. В Милане был скандал, в матче с Баварией не поставили пенальти на Дембеле

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto via

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ничью с "Интером" в Лиге чемпионов (3:3). "Я расстроен и зол, что мы не выиграли, несмотря на три забитых гола", – приводит его слова Marca.

"Думая о матче, я хочу поблагодарить болельщиков, которые знали, как будет трудно. У нас много травмированных. Я расстроен и зол, что мы не выиграли, несмотря на три забитых гола.

Сейчас, в Ла Лиге, мы должны изменить свой менталитет, нужно и дальше бороться за первое место. У нас есть команда и несколько отличных игроков, на которых возлагаются большие надежды.

Приоритетная цель – Ла Лига, групповой этап идет очень непросто, но я предпочитаю говорить, когда все закончится. Болельщики поддерживают меня. Это говорит о том, что "Барса" жива, и мы очень рады. Мы должны выиграть обе игры. Это не вопрос надежды.

Теперь надо сосредоточиться на Ла Лиге в целом, а не только на воскресном матче (против "Реала"). У нас есть "Вильярреал" и "Атлетик". Тренер и его штаб сделали все, чтобы быть конкурентоспособными.

Мы попали в сложную группу, но против "Баварии" нам удалось добиться хорошего результата. Судья на ВАР не назначил пенальти в эпизоде с Дембеле, в Милане тоже был скандал. Нам не понравилось судейство, это очевидно, но если бы мы забили, нам было бы легче.

Я отреагировал так, как должен был, поговорил с УЕФА, но назад дороги нет. В следующий раз нужно будет забить больше голов", – сказал президент "Барселоны".

Ранее стало известно что Хави и Лапорта встретились, чтобы обсудить выступления команды в Лиге чемпионов. Тренер считает, что успеху помешали плохое выступление лидеров, судейство и травмы.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Хави Интер (Милан)
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Источник:
marca.com

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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
15.10.2022 в 00:34
Фотка Ляпорти як відображення стану Барсілони після групового турніру ЛЧ...
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Algrab (Костопiль)
15.10.2022 в 00:27
"Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову"...
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