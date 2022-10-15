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Вальверде: Мы намерены показать в игре с Барселоной, что хотим выиграть Ла Лигу
У мадридцев большие амбиции
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Барселоной":
"Мы мотивированы и взволнованы. Намерены показать в этой игре, что хотим выиграть Ла Лигу. Важный матч, хоть впереди еще много туров. По тому, как складывается ситуация в турнирной таблице, мы знаем, что это ключевой момент.
Победа будет подарком для нас. Она даст нам мотивацию, гордость, чтобы продолжать идти вперед. Мы должны сосредоточиться на победе, на том, чтобы порадовать наших болельщиков и, надеюсь, подарить им отличную игру", – сказал хавбек.
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