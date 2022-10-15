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Президент Барселоны: Мы планируем улучшить нашу команду в январское трансферное окно

Испания
(1 голосов)

Будут очередные приобретения футболистов

Президент Барселоны: Мы планируем улучшить нашу команду в январское трансферное окно

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал работу клуба над следующим трансферным окном:

“Мы работаем над январским трансферном рынком. Мы обсуждаем этот вопрос с советом голов клуба, а также с Хави и его командой.

Мы, как всегда, намерены улучшить нашу команду.

Лионель Месси? Он – игрок ПСЖ, и мы должны его уважать. Кроме того, мы осознаем значение и фигуру Месси. Все еще много каталонцев, которые продолжают носить футболку с его фамилией. Мы всегда помним о нем. Я увижу его в понедельник в Париже во время вручения "Золотого мяча", - сказал Лапорта.

Отметим, что прошлым летом "Барселона" оформила подписание семи игроков. Четверо из них пришли в команду на правах свободных агентов, однако за остальные трех клуб заплатил 153 миллиона евро.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
15.10.2022 в 12:22
Опять будут на игроков в суд подавать? И просить Левандовски снизить зарплату в десять раз
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