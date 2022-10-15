Президент Барселоны: Мы планируем улучшить нашу команду в январское трансферное окно

Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал работу клуба над следующим трансферным окном:

“Мы работаем над январским трансферном рынком. Мы обсуждаем этот вопрос с советом голов клуба, а также с Хави и его командой.

Мы, как всегда, намерены улучшить нашу команду.

Лионель Месси? Он – игрок ПСЖ, и мы должны его уважать. Кроме того, мы осознаем значение и фигуру Месси. Все еще много каталонцев, которые продолжают носить футболку с его фамилией. Мы всегда помним о нем. Я увижу его в понедельник в Париже во время вручения "Золотого мяча", - сказал Лапорта.