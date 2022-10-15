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Президент Барселоны: Мы планируем улучшить нашу команду в январское трансферное окно
Будут очередные приобретения футболистов
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал работу клуба над следующим трансферным окном:
“Мы работаем над январским трансферном рынком. Мы обсуждаем этот вопрос с советом голов клуба, а также с Хави и его командой.
Мы, как всегда, намерены улучшить нашу команду.
Лионель Месси? Он – игрок ПСЖ, и мы должны его уважать. Кроме того, мы осознаем значение и фигуру Месси. Все еще много каталонцев, которые продолжают носить футболку с его фамилией. Мы всегда помним о нем. Я увижу его в понедельник в Париже во время вручения "Золотого мяча", - сказал Лапорта.
Отметим, что прошлым летом "Барселона" оформила подписание семи игроков. Четверо из них пришли в команду на правах свободных агентов, однако за остальные трех клуб заплатил 153 миллиона евро.
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