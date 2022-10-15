Роналду может перейти в Барселону – The Sun

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вскоре может стать игроком "Барселоны". Об этом сообщает английское издание The Sun.

Агент португальца Жорже Мендеш провел встречу в Манчестере с представителями руководства "Барселоны". Правда, источник отмечает, что этот разговор мог затрагивать тему трансфера другого подопечного Мендеша: игрока “Манчестер Сити” Бернарду Силвы.

Из-за желания Роналду покинуть МЮ Мендеш ищет для нападающего все возможные варианты. Потенциальный переход в какой-нибудь из клубов может состояться и в январе.

Отметим, что в этом сезоне на счету Роналду два гола и два ассиста в 11 матчах.