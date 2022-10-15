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Роналду может перейти в Барселону – The Sun

Испания
(1 голосов)

Пока это на уровне слухов-догадок

Роналду может перейти в Барселону – The Sun

Фото: https://twitter.com/ManUtd

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вскоре может стать игроком "Барселоны". Об этом сообщает английское издание The Sun.

Агент португальца Жорже Мендеш провел встречу в Манчестере с представителями руководства "Барселоны". Правда, источник отмечает, что этот разговор мог затрагивать тему трансфера другого подопечного Мендеша: игрока “Манчестер Сити” Бернарду Силвы.

Из-за желания Роналду покинуть МЮ Мендеш ищет для нападающего все возможные варианты. Потенциальный переход в какой-нибудь из клубов может состояться и в январе.

Отметим, что в этом сезоне на счету Роналду два гола и два ассиста в 11 матчах.

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В статье: Криштиану Роналду Барселона Жорже Мендеш
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Источник:
The Sun

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Комментарии (2)
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rubizhansky (Jõgeva)
15.10.2022 в 13:39
Якщо так, то це вперше в Барсі з'явиться гравець світового класу.
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oleksa_lv (Львів)
15.10.2022 в 12:50
Алєню кабздєць..
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