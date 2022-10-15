Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть первое в сезоне Эль Класико

Первое Эль Класико сезоне пройдет в момент, когда обе команды находятся на небольшом спаде. "Реал" на неделе еле ушел от поражения с "Шахтером", а "Барселона" дважды подряд не совладала с "Интером", и теперь ее шансы на плей-офф ЛЧ малы.

Мадриду следует справиться с проблемами в обороне, ведь команда пропустила в 7 из 8 стартовых туров. "Барсе" же важно заменить травмированных и еще придумать оружие против глубокой защиты, кроме банальных навесов на Левандовского.

Кто лучше справится с домашним заданием - узнаем в воскресенье , 16 октября , на MEGOGO Футбол 1 . Начало игры "Реал Мадрид" - "Барселона" в 17:15 .

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