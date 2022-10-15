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Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть первое в сезоне Эль Класико

Испания
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Где покажут в прямом эфире матч "Реал Мадрид" - "Барселона", Ла Лига, 16 октября 2022

Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть первое в сезоне Эль Класико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto

Новина українською

Первое Эль Класико сезоне пройдет в момент, когда обе команды находятся на небольшом спаде. "Реал" на неделе еле ушел от поражения с "Шахтером", а "Барселона" дважды подряд не совладала с "Интером", и теперь ее шансы на плей-офф ЛЧ малы.

Мадриду следует справиться с проблемами в обороне, ведь команда пропустила в 7 из 8 стартовых туров. "Барсе" же важно заменить травмированных и еще придумать оружие против глубокой защиты, кроме банальных навесов на Левандовского.

Кто лучше справится с домашним заданием - узнаем в воскресенье, 16 октября, на MEGOGO Футбол 1. Начало игры "Реал Мадрид" - "Барселона" в 17:15.

Трансляция матча
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Смотрите матч Ла Лиги Реал - Барселона
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал Мадрид" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал Мадрид" - "Барселона" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - Optus Sport
  • Канада - TSN3
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - Free, beIN Sports 1
  • Германия - DAZN, DAZN1
  • Венгрия - Spíler2
  • Израиль - One Sport
  • Испания - DAZN, DAZN LaLiga
  • Италия - DAZN
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
  • Румыния - Orange Sport 1, Digi Sport 1 Romania
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Турция - S Sport+, S Sport
  • Великобритания - Premier Sports 1, LaLigaTV
  • США - ESPN Deportes, ESPN+
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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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