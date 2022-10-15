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Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть первое в сезоне Эль Класико
Где покажут в прямом эфире матч "Реал Мадрид" - "Барселона", Ла Лига, 16 октября 2022
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto
Первое Эль Класико сезоне пройдет в момент, когда обе команды находятся на небольшом спаде. "Реал" на неделе еле ушел от поражения с "Шахтером", а "Барселона" дважды подряд не совладала с "Интером", и теперь ее шансы на плей-офф ЛЧ малы.
Мадриду следует справиться с проблемами в обороне, ведь команда пропустила в 7 из 8 стартовых туров. "Барсе" же важно заменить травмированных и еще придумать оружие против глубокой защиты, кроме банальных навесов на Левандовского.
Кто лучше справится с домашним заданием - узнаем в воскресенье, 16 октября, на MEGOGO Футбол 1. Начало игры "Реал Мадрид" - "Барселона" в 17:15.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал Мадрид" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал Мадрид" - "Барселона" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Optus Sport
- Канада - TSN3
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - Free, beIN Sports 1
- Германия - DAZN, DAZN1
- Венгрия - Spíler2
- Израиль - One Sport
- Испания - DAZN, DAZN LaLiga
- Италия - DAZN
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
- Румыния - Orange Sport 1, Digi Sport 1 Romania
- Словакия - Nova Sport 3
- Турция - S Sport+, S Sport
- Великобритания - Premier Sports 1, LaLigaTV
- США - ESPN Deportes, ESPN+
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