Анчелотти: Я не хочу экспериментировать со стартовым составом на Барсу

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями накануне поединка против каталонской "Барселоны".

"Мы готовимся к матчу точно так же, как и к другим. В этом случае есть дополнительный фактор того, что это особенная игра для всех и для фанатов. Вы также должны иметь в виду качество, которым обладают обе команды. Матчи Эль-Класико, как и матчи дерби, особенные, у вас есть дополнительное давление и эмоциональный аспект.

Нам противостоит команда, которая играет на очень высоком уровне, и если мы хотим победить, нам придется хорошо атаковать и защищаться. Вы должны смотреть на характеристики обеих команд. Это правда, что они обычно очень хорошо начинают игры и сильны в первом тайме, а мы делаем все возможное во втором тайме. Я не уверен, повлияет ли это на игру, но мы это учитываем.

Насчет Куртуа? У него все хорошо, но он очень мало тренировался. Он не попал в заявку на эту игру. На следующей неделе у него будет больше тренировок. Посмотрим, как у него пойдут дела. Единственное, что ему сейчас нужно - это выйти на тренировочное поле.

Если говорить о стартовом составе. То я не хочу экспериментировать. Я попробовал что-то новое в прошлом сезоне, и это имело для меня обратный эффект. Я выставлю команду, которая точно знает, что им нужно делать на поле. Нам противостоит команда, которая играет на очень высоком уровне, и нам нужно показать сильную всестороннюю игру, хорошо атаковать, хорошо защищаться. Только так вы сможете выигрывать игры и трофеи.

"Барселона" выиграла все матчи чемпионата, кроме первого, в котором сыграли вничью. Они в очень хорошей форме. У них были некоторые проблемы в Лиге чемпионов, где команды всегда тяжело, но в лиге они были в отличной форме.

Я не могу сказать, как их игра в прошлую среду повлияла на них. Мы просто должны выйти и играть в свою игру и попытаться победить. Наш стиль игры отличается от стиля "Интера", но в той игре "нерадзурри" проявили много мужества. Они не сдавались после пропущенных и были очень эффективными. Однако это никак нам не поможет, и это будет совсем другая игра", - поделился коуч "сливочных".