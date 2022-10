Примера. Жирона спаслась, Севилья вымучила, а дубля Кавани не хватило для успеха Валенсии

Странное судейство. Мало того, что арбитр откуда-то взял аж 8 добавленных минут, так он еще и дал доиграть девятую, и на ней "Жирона" заработала-таки пенальти. Играем до забитого, да?

Хотя и "Кадис" тоже виноват в своих бедах. Гости классно держали оборону и контратаковали, но только пока не повели в счете - это Алекс попал куда надо после отличной работы ветерана Негредо.

Касательно "Жироны", то она со старта много владела мячом, но реальную опасность начала создавать только с выходом на поле Кристиана Стуани, который и головой классно пробивал, и скидывал, и к автоголу "Кадис" подвел, но его отменил VAR.

2 - Cádiz's Álvaro Negredo has been involved in one goal in each of his last two appearances away from home in LaLiga (one goal v Real Valladolid and one assist v Girona). Guest. pic.twitter.com/zMTgtI0GY3 — OptaJose (@OptaJose) October 15, 2022

Также под занавес игры в перекладину попал Кастельянос - выход Стуани помог лучше заиграть и ему тоже.

Короче говоря, "Жирона" на гол наиграла, но вот пенальти на 99-й минуте - это все равно неправильно. Фол был, но нельзя же брать минуты из воздуха!

В таблице у "Кадиса" после ничьей 6 очков, у "Жироны" - 8. Типичные борцы за выживание; уже видно, что далеко оторваться от зоны вылета у них не выйдет.

9-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Кадис" - 1:1

Голы: Стуани, 90+11 (с пенальти) - Алекс, 46

"Жирона": Хуан Карлос - Арнау, Буэно, Эспиноса, Хави Эрнандес (Стуани, 52), Гутьеррес (Валери, 87) - Эррера (Вальехо, 80), Ромеу, Алейш Гарсия - Кастельянос, Рикельме (Тони Вилья, 80)

"Кадис": Ледесма - Каркелен (Сальдуа, 60), Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Алехо (Кала, 71), Феде (Хосе Мари, 59), Алькарас, Собрино - Алекс (Окампо, 76), Негредо (Лосано, 59)

Предупреждения: Алейш Гарсия, 45+1, Буэно, 54, Арнау, 64, Кастельянос, 69, Стуани, 76 - Собрино, 5, Феде, 23, Алькарас, 62, Эспино, 90+9

Два очень разных таймы от "Валенсии". В первом она могла претендовать и на 5:0, во втором - однозначно выглядела слабее соперника.

Ну, и еще надо отмечать ошибку Мамардашвили - с его ужасного ляпа на выходе и пенальти от Мильи начались неприятности для "Лос Чес". До этого момента все было идеально. Кавани, Джемерт, Клюйверт, Лино - почти все в составе хозяев имели шансы забить.

Пропущенный на ровном месте гол был громом среди ясного неба, но тут "Валенсия" еще справилась. Эдинсон Кавани оформил дебютный дубль на "Месталье" после двух классных атак левым флангом.

4 - After his brace against @Elchecf_en in @LaLigaEN, Edinson Cavani ???????? became the fifth South American player in the 21st century to score in four of the Top 5 European leagues, after Alexis Sánchez, James Rodríguez, Philippe Coutinho and Angel di Maria.



Matador. pic.twitter.com/BoFxzaBn84 — OptaJose (@OptaJose) October 15, 2022

Ну, а потом судья просвистел, команды ушли в раздевалку, а вернулись оттуда уже без Кавани (травма?) и с другим настроем. Если "Эльче" вышел отыгрываться, то "Валенсия" крайне неумело сушила игру, что добром для нее не кончилось.

Великолепный Пере Милья в падении головой счет сравнял, после чего "Эльче" забил даже третий раз, но мяч Меркау арбитры отменили из-за маленького офсайда.

В таблице после ничьи у "Валенсии" 7-е место и 14 очков; у "Эльче" - все еще последнее место и 3 балла, но хотя бы не такая безнадежная игра, как в сентябре.

9-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Эльче" - 2:2

Голы: Кавани, 41 (с пенальти), 45+6 - Милья, 29 (с пенальти), 65

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста, Джемерт, Гайя (Васкес, 87) - Муса (Мориба, 75), Нико Гонсалес, Алмейда (Тони Лато, 80) - Клюйверт (Фран Перес, 87), Кавани (Дуро, 46), Самуэл Лино

"Эльче": Бадиа - Хосан (Понсе, 46), Паласиос, Роко (Верду, 67), Бигас (Диего Гонсалес, 29), Клерк - Колладо (Меркау, 46), Маскарель, Гути, Моренте - Милья (Домингуш Кина, 79)

Предупреждения: Мамардашвили, 26, Джемерт, 37, Муса, 73 - Паласиос, 36, Хосан, 39, Меркау, 69, Милья, 78, Бадиа, 88, Моренте, 90+5

"Севилья" победила, но до выздоровления далеко. Играет команда по-прежнему в манере аутсайдера.

Вдумайтесь, за весь матч "Севилья" дважды пробила по воротам "Мальорки" - оба раза после перерыва, и один из этих эпизодов привел к голу. Никаких командных действий - просто Гудель изо всей силы пальнул с 25 метров и попал в девятку. Красота.

Nemanja Gudelj scored his first goal with Sevilla in the best way possible, after this wonderful strike! Sevilla won 0-1 against Mallorca, the first 3 points for Jorge Sampaoli in his 2nd spell. pic.twitter.com/sxqzQwSmrX — Reyi (@Reinaldodcg9) October 15, 2022

"Мальорка" же атаковала со старта и до финального свистка, но ее форвардам не хватало качества перед воротами Буну. Ясин выиграл обе дуэли у Абдона, а после перерыва чудом отразил удар Анхеля.

Возможно, если бы Ведат Мурики был на поле, матч бы закончился по-другому; косовар умеет продавливать даже рослых оппонентов, но он сегодня был дисквалифицирован, и "Нервион" выстоял. Смотреть на эти мучения, правда, было сложно, но счет на табло.

Хорхе Сампаоли может быть доволен - его команда теперь имеет 9 очков. У "Мальорки" столько же, хотя показывает она куда более симпатичный футбол.

9-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Севилья" - 0:1

Гол: Гудель, 53

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Копете (Батталья, 79), Раильо, Куфре - Антонио Санчес (Жуниор, 67), де Галларета, Баба (Дани Родригес, 57), Ли Кан Ин (Ндиай, 67) - Абдон (Анхель, 57)

"Севилья": Буну - Монтьель, Ньянзу, Маркао - Навас (Кармона, 46), Ракитич, Гудель, Теллес (Акунья, 67) - Оливер (Сусо, 84), Ламела (Эн-Несири, 79), Иско (Папу Гомес, 67)

Предупреждения: де Галларета, 36, Дани Родригес, 90+4 - Монтьель, 28, Маркао, 35, Ламела, 45+1