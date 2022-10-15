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Гризманн забил 100 гол за Атлетико в Ла Лиге. Это лишь шестой случай в истории клуба
Антуан проводит седьмой сезон в Мадриде
Фото: Kickoff Ghana
Французский форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн забил в матче Ла Лиги против "Атлетика" из Бильбао. Этот гол стал 100-м для француза за клуб в чемпионате Испании. Антуан является лишь шестым игроков в истории команды, которому это удалось.
100 - Antoine Griezmann ???????? has scored his 100th goal for @atletienglish in @LaLigaEN, becoming the club's sixth player to reach this figure in the competition.— OptaJose (@OptaJose) October 15, 2022
Rojiblanco. pic.twitter.com/2UMz3WT4kF
Гризманн проводит свой седьмой сезон в "Атлетико". За первые пять сезонов он забил за клуб в Ла Лиге 94 гола. Потом он перешел в "Барселону" за 120 миллионов евро, и вернулся в Мадрид летом 2021 года.
В своем первом сезоне после возвращения он сумел забить в чемпионате всего 3 гола в 26 матчах. В текущем же сезоне, втором после камбэка в "Атлетико", Антуан забил три гола всего в девяти играх.
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