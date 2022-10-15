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Гризманн забил 100 гол за Атлетико в Ла Лиге. Это лишь шестой случай в истории клуба

Испания
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Антуан проводит седьмой сезон в Мадриде

Гризманн забил 100 гол за Атлетико в Ла Лиге. Это лишь шестой случай в истории клуба

Фото: Kickoff Ghana

UA-Футбол
Новина українською

Французский форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн забил в матче Ла Лиги против "Атлетика" из Бильбао. Этот гол стал 100-м для француза за клуб в чемпионате Испании. Антуан является лишь шестым игроков в истории команды, которому это удалось.

Гризманн проводит свой седьмой сезон в "Атлетико". За первые пять сезонов он забил за клуб в Ла Лиге 94 гола. Потом он перешел в "Барселону" за 120 миллионов евро, и вернулся в Мадрид летом 2021 года.

В своем первом сезоне после возвращения он сумел забить в чемпионате всего 3 гола в 26 матчах. В текущем же сезоне, втором после камбэка в "Атлетико", Антуан забил три гола всего в девяти играх.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Ла Лига
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