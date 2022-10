Гризманн забил 100 гол за Атлетико в Ла Лиге. Это лишь шестой случай в истории клуба

Французский форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн забил в матче Ла Лиги против "Атлетика" из Бильбао. Этот гол стал 100-м для француза за клуб в чемпионате Испании. Антуан является лишь шестым игроков в истории команды, которому это удалось.

100 - Antoine Griezmann ???????? has scored his 100th goal for @atletienglish in @LaLigaEN, becoming the club's sixth player to reach this figure in the competition.



