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Пример. Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид 0:1. Гризманн отпраздновал новый контракт

Испания
(1 голосов)

Матч почти без моментов

Пример. Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид 0:1. Гризманн отпраздновал новый контракт

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ricardo Larreina/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Диего Симеоне начисто обыграл тактически Эрнесто Вальверде - и как результат атлетическое дерби прошло по сценарию "Атлетико".

Уже на старте матча Мората открыл счет, но VAR гол отменил - имел место небольшой толчок от Альваро в спину Мартинесу.

"Атлетико", впрочем, не расстроился и лишь глубже окопался возле своих ворот. План мадридцев состоял в том, чтобы не дать разбегаться быстрым братьям Уильямс и перекрыть кислород Муньяину, и это работало. У басков был мяч, но только вдали от ворот, и моментов они не создавали.

Зрители на "Сан-Мамесе" ждали-ждали, но не случалось ничего. Пара заблокированных ударов, попытка Сансета в небеса - и судья свистнул на перерыв.

Ну, а на старте второго тайма "Атлетико" забил. Лекуэ плохо доработал с Моратой, тот покатил на Гризманна и Антуан отметил новый контракт с "Матрасниками" элегантным ударом в противоход Симону - 1:0.

Естественно, Бильбао после такого следовало добавлять, но хозяева не справились; просто не понимали, что делать. Вся игра свелась к неопасным навесам и дриблингу от Нико Уильямса, к которому "Атлетико" подготовился особенно хорошо и постоянно применял дабл-тим.

Травма плеча Облака - самое важное событие последних тридцати минут, представляете? Ну, и еще одно попадание мяча в лицо Рейнилду, которое судья поначалу принял за руку. Нервов много - конструктива мало, и это именно то, чего добивался Симеоне.

Его команда одержала победу и теперь с 19 очками вышла на привычное третье место. "Атлетик" с 17 баллами остался четвертым. Если неделю назад претензии басков на ЛЧ выглядели обоснованными, то после увиденного сегодня - уже не совсем.

9-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Гризманн, 47

"Атлетик": Симон - де Маркос, Ерай (Вивиан, 86), Иньиго Мартинес, Лекуэ - Сансет (Саррага, 80), Весга (Дани Гарсия, 86) - Нико Уильямс (Вильялибре, 80), Муньяин (Рауль Гарсия, 67), Беренгер - Уильямс

"Атлетико": Облак (Грбич, 69) - Молина, Савич, Хименес, Рейнилду - де Пауль (Корреа, 69), Коке (Витсель, 82), Кондогбья, Лемар (Жоау Феликс, 82) - Мората (Сауль, 69), Гризманн

Предупреждения: Хименес, 36, Мората, 57, Облак, 68, Сауль, 85, Витсель, 90+1, Грбич, 90+4

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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