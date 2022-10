Пример. Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид 0:1. Гризманн отпраздновал новый контракт

Диего Симеоне начисто обыграл тактически Эрнесто Вальверде - и как результат атлетическое дерби прошло по сценарию "Атлетико".

Уже на старте матча Мората открыл счет, но VAR гол отменил - имел место небольшой толчок от Альваро в спину Мартинесу.

"Атлетико", впрочем, не расстроился и лишь глубже окопался возле своих ворот. План мадридцев состоял в том, чтобы не дать разбегаться быстрым братьям Уильямс и перекрыть кислород Муньяину, и это работало. У басков был мяч, но только вдали от ворот, и моментов они не создавали.

Зрители на "Сан-Мамесе" ждали-ждали, но не случалось ничего. Пара заблокированных ударов, попытка Сансета в небеса - и судья свистнул на перерыв.

4 - @atletienglish have failed to make shots in first half of a game four times under @Simeone in @LaLigaEN, three of them in Basque Country (twice at San Mamés and once at Reale Arena) and two of these four times in calendar year 2022. Trouble. pic.twitter.com/mVB0XDnfPt