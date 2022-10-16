Пример. Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид 0:1. Гризманн отпраздновал новый контракт

Диего Симеоне начисто обыграл тактически Эрнесто Вальверде - и как результат атлетическое дерби прошло по сценарию "Атлетико".

Уже на старте матча Мората открыл счет, но VAR гол отменил - имел место небольшой толчок от Альваро в спину Мартинесу.

"Атлетико", впрочем, не расстроился и лишь глубже окопался возле своих ворот. План мадридцев состоял в том, чтобы не дать разбегаться быстрым братьям Уильямс и перекрыть кислород Муньяину, и это работало. У басков был мяч, но только вдали от ворот, и моментов они не создавали.

Зрители на "Сан-Мамесе" ждали-ждали, но не случалось ничего. Пара заблокированных ударов, попытка Сансета в небеса - и судья свистнул на перерыв.

4 - @atletienglish have failed to make shots in first half of a game four times under @Simeone in @LaLigaEN, three of them in Basque Country (twice at San Mamés and once at Reale Arena) and two of these four times in calendar year 2022. Trouble. pic.twitter.com/mVB0XDnfPt — OptaJose (@OptaJose) October 15, 2022

Ну, а на старте второго тайма "Атлетико" забил. Лекуэ плохо доработал с Моратой, тот покатил на Гризманна и Антуан отметил новый контракт с "Матрасниками" элегантным ударом в противоход Симону - 1:0.

Естественно, Бильбао после такого следовало добавлять, но хозяева не справились; просто не понимали, что делать. Вся игра свелась к неопасным навесам и дриблингу от Нико Уильямса, к которому "Атлетико" подготовился особенно хорошо и постоянно применял дабл-тим.

Травма плеча Облака - самое важное событие последних тридцати минут, представляете? Ну, и еще одно попадание мяча в лицо Рейнилду, которое судья поначалу принял за руку. Нервов много - конструктива мало, и это именно то, чего добивался Симеоне.

100 - Antoine Griezmann ???????? has scored his 100th goal for @atletienglish in @LaLigaEN, becoming the club's sixth player to reach this figure in the competition.



Rojiblanco. pic.twitter.com/2UMz3WT4kF — OptaJose (@OptaJose) October 15, 2022

Его команда одержала победу и теперь с 19 очками вышла на привычное третье место. "Атлетик" с 17 баллами остался четвертым. Если неделю назад претензии басков на ЛЧ выглядели обоснованными, то после увиденного сегодня - уже не совсем.

9-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Гризманн, 47

"Атлетик": Симон - де Маркос, Ерай (Вивиан, 86), Иньиго Мартинес, Лекуэ - Сансет (Саррага, 80), Весга (Дани Гарсия, 86) - Нико Уильямс (Вильялибре, 80), Муньяин (Рауль Гарсия, 67), Беренгер - Уильямс

"Атлетико": Облак (Грбич, 69) - Молина, Савич, Хименес, Рейнилду - де Пауль (Корреа, 69), Коке (Витсель, 82), Кондогбья, Лемар (Жоау Феликс, 82) - Мората (Сауль, 69), Гризманн

Предупреждения: Хименес, 36, Мората, 57, Облак, 68, Сауль, 85, Витсель, 90+1, Грбич, 90+4