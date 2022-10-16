120 лет тому назад. Каким было первое Эль Классико

Эль Класико – одно из важнейших событий в мире футбола. Сегодня противостояние "Барселоны" и "Реала" носит несколько попкорновый характер — клубы меряются бицепсами на трансферном рынке, привлекают огромную фанатскую аудиторию и в первую очередь дают шоу (а еще сотрудничают вместе, если говорить о полумертвом проекте Суперлиги).

Впрочем, давайте не забывать, чем на самом деле было соперничество самых титулованных команд Ла Лиги — за ним кроется давняя история, проникнутая жаждой конкуренции, неприязни и борьбы за разные идеалы. Каталония не один десяток лет ратует за независимость и эти настроения нашли свое отражение прямо на поле.

Собственно, потому и возникает логичный вопрос: а когда все началось? Что ж, отправляемся в 1902 и рассказываем, как все было.

Да будет праздник

Если кто-то думал, что краеугольным камнем, спровоцировавшим дебютную встречу, были условные сепаратные настроения (а давайте покажем, кто сильнее во всех смыслах), то это не так. Напротив - "Реал" и "Барселону" сплотил большой национальный праздник. В мае 1902 года шестнадцатилетний король Альфонсо ХIII был провозглашен совершеннолетним и начал подготовку к коронации — по этому поводу страна отреагировала массовыми гуляниями, в том числе спортивного характера.

Король Альфонс ХIII уже в зрелом возрасте, фото - Getty Images

Надо сказать, что футбол воспринимался чем-то инородным (особенно на фоне безумной любви испанцев к конным гонкам и легкой атлетике). Поэтому тогдашняя пресса свысока смотрела в сторону игры, называя ее "эмигрантской", "непонятной" и потому "не слишком развитой". И хорошо, что прогресс держится на плечах энтузиастов.

Madrid Football Club ("Реалом" коллектив стал в 1920-м) существовал чуть больше двух месяцев, однако именно он инициировал организацию Копа де ла Коронасьон (в будущем он будет называться Кубком Короля). Ответственность на себя взяли братья Падрос, основатели "сливочных": нашли поддержку со стороны Альберто Агилеры, широко растиражировавшего соревнования мэра Мадрида, запланированные на 13-15 мая (идеальное время, поскольку Альфонсо ХIII должен был сесть на престол 17 числа).

Как отметила газета El Globo, турнир был создан, чтобы "праздник прошел ярче", "иностранцы смогли оценить степень развития, достигнутого столицей в спорте", а также "многочисленных восторженных болельщиков". На кону стоял серебряный кубок в качестве трофея — фактически его обладатель считался лучшим в Испании (хотя официально королевская семья взяла Кубок Короля под свой патронат в 1903, а федерация вообще возникла в 1913).

Так кто же спорил за это звание?

Пятеро в погоне за титулом

Падрос позаботились, чтобы на столичный "Ипподром де ла Кастельяна" прибыли "Барселона", "Эспаньол", "Бискайя" (современный "Атлетик" Бильбао) и мадридский New Foot-Ball Club (клуб частично послужил донором для "Реала" и в 190 -му исчез из-за внутренних расхождений).

Издание El Liberal написало так: "Это был первый футбольный конкурс национального уровня, прошедший в Испании". Но порадовало некоторые детали относительно количества участников: "бланкос" насчитывали 37 футболистов, "блаугранас" собрали 20, а New Foot-Ball Club — "не менее 43".

Бискайя в 1902-м на Кубке Коронации

Кто был фаворитом? Точно не "Реал". "Барселона", возникшая в 1899-м и построенная вокруг англо-немецко-швейцарской ячейки, оперировала серьезным опытом. Да и этого не было достаточно, чтобы бросить вызов "Бискайе" - с запасом самой крутой команде той эпохи. Баски первыми познакомились с футболом в регионе, обладали высоким уровнем и наконец сгенерировали культовое поколение, которое в 1920-м вместе с Пичичи добралось до финала летних Олимпийских игр в Антверпене. То есть ни для кого не было удивительным, что в 1/4-й "Бискайя" разнесла "Эспаньол" 5:1.

День X

"Сине-гранатовые" приехали в Мадрид 11 мая, за два дня до начала полуфинала. Как мы указали выше, "Барселона" расценивалась лидером пары - пока "Реал" делал смелые, однако маленькие шаги, ребята Жоана Гампера правили балом на малой родине и провели серию успешных выставочных матчей.

Заметим, что гостей встретили уважительно – во-первых, все понимали, насколько сильными были "блаугранас". Во-вторых, в воздухе не витал конфликт между столицей и провинцией (более того, в свое время каталонцы стали горой за Альфонсо XIIІ, чем сделали невозможным развертывание гражданской войны). Некоторые источники все же указывают на то, что публика не совсем спокойно восприняла соперника, однако это скорее привычная болельщикская реакция, чем нечто глобальное, что могло испортить вкус события. Тем более, что среди двух тысяч зрителей находился будущий монарх со своей свитой, глава правительства и другой политико-светский бомонд. А еще "удивительное присутствие многих дам" - дело в том, что мужчины платили за вход 50 песетных центов, а вот у женщин был бесплатный вход.

Примечательно, что команды появились в традиционных цветах — белых и сине-гранатовых. Обойма исполнителей выглядела следующим образом:

"Барселона": Луис Пуэльяс, Хосе Льобет, Артур Витти, Бартоломе Террадас, Жорж Маер, Мигель Вальдес, Джон Парсонс, Жоан Гампер, Генри Моррис, Удо Штайнберг, Альфонсо Альбенис.

Madrid Football Club: Хуан Севилья, Рафаэль Молера, Марио Хиральт, Хосе Гонгора, Альваро Спотторно, Хосе Паласиос, Артур Джонсон, Хосе Хиральт, Антонио Санчес Нейра, Армальдо Хиральт, Эустакийо Селада.

Если "Реал" рассчитывал на одного легионера – ирландца Артура Джонсона – то "кулес" доверились сразу шестерым. Швейцарец Гампер – самый известный, Витти, Моррис и Парсонс были англичанами, Штайнберг – немцем. Ядро, которое и сделало результат.

Было заметно, что "Барселона" двигалась увереннее, техничнее, гармоничнее - можно подобрать множество эпитетов, подчеркивающих мощь гостей. Скорость и слаженность решили судьбу поединка - Штайнберг отгрузил дубль, а Гампер не промахнулся с одиннадцатиметровой отметки.

Барселона образца 1903-го года

Тем не менее, "Реал" не ушел без мяча – что показательно, отличился Джонсон. Еще один наглядный пример, свидетельствующий о желании "сливочных" драться — один из братьев Хиральт был настолько заряжен, что нанес повреждения и себе, и голкиперу Пуэльясу. Слава Богу, все обошлось.

СМИ не обошли поединок - признали преимущество "Барсы", впрочем нашли позитив и в активности "бланкос". "Игра с самого начала была упорной. Мадрид хорошо защищался против "Барселоны", которая имела значительное преимущество в физических способностях и опыте. Хозяева проиграли, поскольку соперники забили три гола. Но они играли замечательно. Сказалось, что состав мадридцев состоял из новичков этого энергозатратного спорта. Однако клуб привлек внимание силой и ловкостью", - описал El Liberal.

Diario La Correspondencia de España добавил: "Игра была очень быстрой и доказательство — три гола каталонцев и один точный удар хозяев. В течение матча аплодисменты повторялись несколько раз. "Барселона" действовала организованно и выглядела хорошо. Мадридцы тоже продемонстрировали мастерство, учитывая ограниченное время для тренировок ".

Да, мадридцы и каталонцы пересеклись при неравных обстоятельствах. В 1902-м не существовал термин "Эль Класико", никто и близко не подозревал во что со временем превратятся встречи обоих коллективов. У всего есть начало. Уже потом были Ди Стефано, Кубала, Дель Боске, Кройф, Уго Санчес, Стоичков, Рауль, Ривалдо, Роналдо, Роналдинью, Роналду, Месси, Бензема и Левандовски.

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14 мая "Бискайя" не заметила сопротивления New Foot-Ball Club (8:1), а еще через день торжествовала - "Барселона" оказалась более крепким орешком, но все равно уступила 1:2. Шанс выиграть первый Кубок Короля был упущен. Ничего-ничего, все еще впереди.