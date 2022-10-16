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Реал рассматривает Хаби Алонсо как будущего тренера клуба
Однако, речь о замене Анчелотти сейчас не идет
Фото: bayer04.de
"Реал" присматривается к специалистам, способным в будущем заменить Карло Анчелотти на посту наставника команды.
Руководство хочет понаблюдать за тем, как в "Байере" будет работать Хаби Алонсо. У испанца видят качества, которые нужны "Реалу", и теперь за его развитием будут следить.
За три матча на посту главного тренера немецкого клуба экс-хавбек мадридцев добился одной победы и потерпел два поражения.
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Источник:ESPN
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