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Анчелотти - перед эль-классико: Рюдигер в порядке, но ему придется играть в маске
Защитник является важным звеном в защите "сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал о состоянии игроков перед класико:
"У Тибо Куртуа все неплохо, но он мало тренировался. Его участие в матче с "Барселоной" исключено. Ему еще нужно поработать, и мы посмотрим, будет ли он готов сыграть в среду или в субботу.
Рюдигер в порядке, ему просто придется носить маску, чтобы защитить рану. Однако, болезненных ощущений нет, он хорошо себя чувствует и горит желанием сыграть. Он боец.
Бензема на этой неделе находится в гораздо лучшей форме. Он действительно прибавил. Уверен, завтра он покажет то, что мы привыкли видеть в его исполнении.
Милитао в очень хорошей форме в этом сезоне. Он играет очень стабильно. У него есть все качества топ-защитника", – сказал Анчелотти.
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