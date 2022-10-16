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Анчелотти - перед эль-классико: Рюдигер в порядке, но ему придется играть в маске

Испания
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Защитник является важным звеном в защите "сливочных"

Анчелотти - перед эль-классико: Рюдигер в порядке, но ему придется играть в маске

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал о состоянии игроков перед класико:

"У Тибо Куртуа все неплохо, но он мало тренировался. Его участие в матче с "Барселоной" исключено. Ему еще нужно поработать, и мы посмотрим, будет ли он готов сыграть в среду или в субботу.

Рюдигер в порядке, ему просто придется носить маску, чтобы защитить рану. Однако, болезненных ощущений нет, он хорошо себя чувствует и горит желанием сыграть. Он боец.

Бензема на этой неделе находится в гораздо лучшей форме. Он действительно прибавил. Уверен, завтра он покажет то, что мы привыкли видеть в его исполнении.

Милитао в очень хорошей форме в этом сезоне. Он играет очень стабильно. У него есть все качества топ-защитника", – сказал Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Тибо Куртуа Андрей Лунин
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Источник:
Сайт ФК "Реал"

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