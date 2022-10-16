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Гризманн извинился перед болельщиками Атлетико за переход в Барселону
Игрок понял, что совершил ошибку
Фото: twitter.com/AntoGriezmann
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн дал комментарий после победы в матче 9-го тура Примеры с "Атлетиком" (1:0) и извинился перед болельщиками мадридского клуба за переход в "Барселону" в 2019 году:
"Вся команда проделала невероятную работу. Мы бежали вместе, атаковали, действовали как команда. Мы через многое прошли, но добиться победы в итоге — это лучшее чувство. Я счастлив, потому что мои дети будут спрашивать, забил ли я гол, и я смогу ответить утвердительно.
Я рад, что заключил контракт с "Атлетико" и стал полноценным игроком этого клуба. Но я бы хотел извиниться. Хочу попросить прощения за вред, который, возможно, причинил людям. Но лучший способ это сделать — это показать всё, на что я способен, на поле. Мы на правильном пути", - сказал француз.
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