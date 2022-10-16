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Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
(1 голосов)

Реал Мадрид - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Реал" и "Барселона" настолько сильно провели стартовый отрезок чемпионата, что к середине октября потеряли лишь по 2 очка. Никто в Испании не может их переиграть; даже попытки просто запереться в своей штрафной и ждать свистка в 95% случаев ни к чему не приводят.

В такой ситуации Класико становится еще важнее, чем раньше. Здесь и сейчас "Барса" и "Реал" определят, кто все-таки сильнее, и кто более достоин возглавить таблицу. И нету здесь фаворитов и аутсайдеров - шансы перед выходом на поле 50 на 50; все, как мы любим.

Ла Лига. 9-й тур. 16.10.2022
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес

Реал Мадрид 17:15 Барселона

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