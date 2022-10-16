Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" и "Барселона" настолько сильно провели стартовый отрезок чемпионата, что к середине октября потеряли лишь по 2 очка. Никто в Испании не может их переиграть; даже попытки просто запереться в своей штрафной и ждать свистка в 95% случаев ни к чему не приводят.

В такой ситуации Класико становится еще важнее, чем раньше. Здесь и сейчас "Барса" и "Реал" определят, кто все-таки сильнее, и кто более достоин возглавить таблицу. И нету здесь фаворитов и аутсайдеров - шансы перед выходом на поле 50 на 50; все, как мы любим.

Ла Лига. 9-й тур. 16.10.2022

Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес

Реал Мадрид 17:15 Барселона

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