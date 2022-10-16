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Бензема забивает первый гол в Эль-Классико. Реал 1:0 Барселона
Ассист у Винисиуса
Фото: twitter.com/realmadrid
Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема забил первый гол в матче против "Барселоны" уже на 12 минуте. Ассист на нападающего отдал бразильский вингер Винисиус Жуниор. "Реал" ведет в счете 1:0.
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