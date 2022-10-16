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Бензема забивает первый гол в Эль-Классико. Реал 1:0 Барселона

Испания
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Ассист у Винисиуса

Бензема забивает первый гол в Эль-Классико. Реал 1:0 Барселона

Фото: twitter.com/realmadrid

UA-Футбол
Новина українською

Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема забил первый гол в матче против "Барселоны" уже на 12 минуте. Ассист на нападающего отдал бразильский вингер Винисиус Жуниор. "Реал" ведет в счете 1:0.

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В статье: Карим Бензема Барселона Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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