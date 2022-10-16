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Феде Вальверде забивает второй гол в Эль-Классико! Реал 2:0 Барселона

Испания
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Ассист у Ферлана Менди

Феде Вальверде забивает второй гол в Эль-Классико! Реал 2:0 Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

UA-Футбол
Новина українською

Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде забивает второй гол мадридского "Реала" в матче против каталонской "Барселоны". Ассист на уругвайца отдал левый защитник Ферлан Менди.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Федерико Вальверде Ферлан Менди
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