  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ферран Торрес забивает за Барселону. Реал побеждает со счетом 2:1
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферран Торрес забивает за Барселону. Реал побеждает со счетом 2:1

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Ассист сделал Роберт Левандовски

Ферран Торрес забивает за Барселону. Реал побеждает со счетом 2:1

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Испанский вингер "Барселоны" Ферран Торрес, вышедший на замену на 60 минуте вместо Рафиньи, забил первый гол команды в матче против "Реала". Ассист на испанца сделал Роберт Левандовски. Мадридский "Реал" побеждает со счетом 2:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Барселона Реал (Мадрид) Ферран Торрес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.10.2022 в 19:37
І де відео?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2022 в 19:14
а не 3-1?
Ответить
0
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.10.2022 в 20:32
Это ж в лайф-режиме. После гола Торреса счёт стал 2:1. А итоговый 3:1, да.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде