Испания
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Ферран Торрес забивает за Барселону. Реал побеждает со счетом 2:1
Ассист сделал Роберт Левандовски
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский вингер "Барселоны" Ферран Торрес, вышедший на замену на 60 минуте вместо Рафиньи, забил первый гол команды в матче против "Реала". Ассист на испанца сделал Роберт Левандовски. Мадридский "Реал" побеждает со счетом 2:1.
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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.10.2022 в 19:37
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
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