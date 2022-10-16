Лапорта после поражения в Класико требовал объяснений от судьи. Его выставили за дверь

1:3 в Эль Класико явно разозлили президента "Барселоны" Жоана Лапорту, который сразу после игры потребовал от судей объяснений.

В свой рапорт главный арбитр матча Хосе Санчес Мартинес написал следующее:

"Президент "Барсы" сеньор Лапорта вошел в судейскую и неоднократно просил разъяснений по поводу некоторых эпизодов, случившихся во время матча. В связи с этими событиями ему было предложено покинуть судейскую комнату, чтобы избежать дальнейших происшествий".

Легко догадаться, чем именно недоволен Лапорта, ведь в концовке матча его команда претендовала на пенальти в эпизоде, когда Роберт Левандовский упал в штрафной после контакта с Дани Карвахалем, но Санчес Мартинес промолчал.

Любопытно также, что тренер "Барсы" Хави после матча об этом эпизоде не вспомнил вовсе.