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Лапорта после поражения в Класико требовал объяснений от судьи. Его выставили за дверь
Президент "Барселоны" разгневан
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
1:3 в Эль Класико явно разозлили президента "Барселоны" Жоана Лапорту, который сразу после игры потребовал от судей объяснений.
В свой рапорт главный арбитр матча Хосе Санчес Мартинес написал следующее:
"Президент "Барсы" сеньор Лапорта вошел в судейскую и неоднократно просил разъяснений по поводу некоторых эпизодов, случившихся во время матча.
В связи с этими событиями ему было предложено покинуть судейскую комнату, чтобы избежать дальнейших происшествий".
Легко догадаться, чем именно недоволен Лапорта, ведь в концовке матча его команда претендовала на пенальти в эпизоде, когда Роберт Левандовский упал в штрафной после контакта с Дани Карвахалем, но Санчес Мартинес промолчал.
Любопытно также, что тренер "Барсы" Хави после матча об этом эпизоде не вспомнил вовсе.
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