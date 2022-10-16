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Лапорта после поражения в Класико требовал объяснений от судьи. Его выставили за дверь

Испания
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Президент "Барселоны" разгневан

Лапорта после поражения в Класико требовал объяснений от судьи. Его выставили за дверь

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Новина українською

1:3 в Эль Класико явно разозлили президента "Барселоны" Жоана Лапорту, который сразу после игры потребовал от судей объяснений.

В свой рапорт главный арбитр матча Хосе Санчес Мартинес написал следующее:

"Президент "Барсы" сеньор Лапорта вошел в судейскую и неоднократно просил разъяснений по поводу некоторых эпизодов, случившихся во время матча.

В связи с этими событиями ему было предложено покинуть судейскую комнату, чтобы избежать дальнейших происшествий".

Легко догадаться, чем именно недоволен Лапорта, ведь в концовке матча его команда претендовала на пенальти в эпизоде, когда Роберт Левандовский упал в штрафной после контакта с Дани Карвахалем, но Санчес Мартинес промолчал.

Любопытно также, что тренер "Барсы" Хави после матча об этом эпизоде не вспомнил вовсе.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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