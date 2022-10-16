Примера. Сосьедад и Бетис догнали Атлетико, Хоселу тащит Попугаев от зоны вылета

"Ла Реал" играл в четверг Лигу Европы, а "Сельта" готовилась к матчу неделю, но класс взял верх над свежестью.

По игре тотального преимущества у басков не наблюдалось, да и не их это стиль. Они выигрывали большинство решающих эпизодов, и это главное.

Ильярраменди открыл счет мощным дальним ударом - между прочим, первый гол в Ла Лиге для Асьера с августа 2018 года!

Дальше "Сосьедад" немного выбил с колеи ляп Мартина Субименди, который "исполнил Дениса Попова" в и вывел Аспаса на свои ворота - конечно, Яго не простил.

40 - Real Sociedad's Asier Illarramendi has ended a run of 40 LaLiga appearances without score - he has scored his first goal in the competition since August 2018 v Leganés. Return. pic.twitter.com/HtgYSVW1bV — OptaJose (@OptaJose) October 16, 2022

И тем не менее, "Сельта" даже ничью не удержала. Старт второго тайма остался за гостями, которые заставили занервничать Марчесина, а затем забили после банального навеса с углового - "Кельты" в эпизоде с голом Субельдии сыграли безобразно. 1:2 - и реабилитироваться у них уже не вышло.

Последние полчаса хозяева провели с мячом, но без моментов. Вспомнить можно только плотный удар Карлеса Переса в ближний угол, который потащил Ремиро.

В таблице после победы "Ла Реал" делит с "Атлетико" и "Бетисом" 3-5 места с 19 баллами. У "Сельты" 10 очков и 11-е место.

9-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 1:2

Голы: Аспас, 39 - Ильярраменди, 30, Субельдия, 54

"Сельта": Марчесин - Мальо (Мингеса, 65), Айду, Нуньес, Галан - Бельтран - Оскар, Вейга (Карлес Перес, 65), Серви (Пасиенсия, 79) - Аспас, Странд Ларсен

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Элустондо, 68), Субельдия, Ле Норманн, Муньос (Рико, 28) - Браис Мендес, Субименди, Ильярраменди (Мерино, 46), Давид Сильва (Наварро, 75) - Кубо (Барренечеа, 75), Серлот

Предупреждения: Странд Ларсен, 45+8, Мальо, 49, Карлес Перес, 77, Мингеса, 81, Марчесин, 90+2 - Ильярраменди, 24, Ле Норманн, 45, Субименди, 45+4, Сильва, 68, Субельдия, 69, Барренечеа, 89, Наварро, 90+3

Удаление: Пасиенсия, 90+4

Матч невысокого качества от двух команд невысокого класса. Логично, не так ли?

"Вальядолид" за 90 минут создал ровно один голевой шанс, когда Серхио Леон пробил с близкого расстояния в руки Лекомту. У "Эспаньола" тоже возможностей было немного - в основном "Попугаи" ходили вокруг да около штрафной.

Как они победили? Все просто - у них есть Хоселу, а у "Вальядолида" его нет. Забивной нападающий имеет уже 7 голов в 9 турах Ла Лиги, и сегодня он тоже нашел свой шанс после банального навеса.

Que marque Joselu: un Clásico. pic.twitter.com/PIlS9iC5cc — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 16, 2022

Этот мяч все и решил. Дальше гости развалились и привезли себе еще один стопроцентный момент, однако Хави Пуадо, перебрасывая голкипера, попал в штангу. Бывает.

На таблице этот промах не отразился - там у "Эспаньола" 9 очков и 13-е место; у "Вальядолида" 8 баллов и 17-я строчка. Чувствуете плотность, правда?

9-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Вальядолид" - 1:0

Гол: Хоселу, 78

"Эспаньол": Лекомт - Хиль, Калеро, Кабрера, Оливан - Винисиус Соуза - Видаль (Ласо, 71), Дардер, Эду Эспозито (Баре, 71) - Хоселу, Пуадо (Меламед, 89)

"Вальядолид": Масип - Эскудеро, Хави Санчес, Феддаль (Хоакин Фернандес, 46), Оласа - Кике Перес (Гвардиола, 80), Меса (Агуадо, 80), Мончу - Иван Санчес (Нарваэс, 62), Серхио Леон (Вайсманн, 61), Плано

Предупреждения: Винисиус Соуза, 63 - Феддаль, 15, Эскудеро, 31, Меса, 59

"Бетису" нужна была победа для возвращения уверенности на фоне невыразительных результатов, и "Альмерия" идеально подошла на роль ритуальной жертвы.

Нельзя сказать, что гости играли плохо - по своим меркам они выступили даже сильно. "Бетис", однако, напрочь задушил их до перерыва, и в одной из атак Морено классно нашел в штрафной Карвалью - 1:0.

Начало второго тайма осталось за "Альмерией", которая рискнула ввязаться с "Бетисом" в открытый футбол и преуспела. Туре сравнял счет после позиционной ошибки Сабали, но были у гостей и другие шансы - Руи Силве пришлось попотеть.

Ну, а затем случилось невероятное. 41-летний Хоакин вышел на замену и уже в следующей атаке одним пасом разрезал всю защиту "Альмерии", выведя на ворота Борху Иглесиаса. Как он это делает? Это же против законов природы!

HISTÓRICO.



Joaquín Sánchez es el jugador más longevo en participar en un gol (41 años y 87 días) en TODA la HISTORIA de Primera División.



HISTORIA del @RealBetis. pic.twitter.com/U7xLwlvlQo — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) October 16, 2022

Забив второй гол, "Бетис" выдохнул с облегчением и в дальнейшем уже не заставлял своих фанов нервничать. В таблице теперь у зелено-полосатых 19 очков - как и у "Атлетико" с "Сосьедадом". Касательно "Альмерии", то она 18-я с 7 баллами.

9-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Альмерия" - 3:1

Голы: Карвалью, 23, 71, Борха Иглесиас, 66 - Туре, 52

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Луис Фелипе, Виктор Руис, Алекс Морено - Карвалью (Руибаль, 85), Гвидо Родригес - Луис Энрике (Хоакин, 63), Каналес (Гуардадо, 74), Родри (Крус, 63) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 85)

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Мендес (Посо, 78), Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Эгуарас, де ла Хос, Мелеро (Робертоне, 61) - Баптистао (Лазаро, 73), Туре (Диего Соуза, 73), Рамазани (Портильо, 73)

Предупреждения: Родри, 63 - Мелеро, 6