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Примера. Сосьедад и Бетис догнали Атлетико, Хоселу тащит Попугаев от зоны вылета

Испания
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В Испании сегодня забивали много голов

Примера. Сосьедад и Бетис догнали Атлетико, Хоселу тащит Попугаев от зоны вылета

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ла Реал" играл в четверг Лигу Европы, а "Сельта" готовилась к матчу неделю, но класс взял верх над свежестью.

По игре тотального преимущества у басков не наблюдалось, да и не их это стиль. Они выигрывали большинство решающих эпизодов, и это главное.

Ильярраменди открыл счет мощным дальним ударом - между прочим, первый гол в Ла Лиге для Асьера с августа 2018 года!

Дальше "Сосьедад" немного выбил с колеи ляп Мартина Субименди, который "исполнил Дениса Попова" в и вывел Аспаса на свои ворота - конечно, Яго не простил.

И тем не менее, "Сельта" даже ничью не удержала. Старт второго тайма остался за гостями, которые заставили занервничать Марчесина, а затем забили после банального навеса с углового - "Кельты" в эпизоде с голом Субельдии сыграли безобразно. 1:2 - и реабилитироваться у них уже не вышло.

Последние полчаса хозяева провели с мячом, но без моментов. Вспомнить можно только плотный удар Карлеса Переса в ближний угол, который потащил Ремиро.

В таблице после победы "Ла Реал" делит с "Атлетико" и "Бетисом" 3-5 места с 19 баллами. У "Сельты" 10 очков и 11-е место.

9-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 1:2

Голы: Аспас, 39 - Ильярраменди, 30, Субельдия, 54

"Сельта": Марчесин - Мальо (Мингеса, 65), Айду, Нуньес, Галан - Бельтран - Оскар, Вейга (Карлес Перес, 65), Серви (Пасиенсия, 79) - Аспас, Странд Ларсен

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Элустондо, 68), Субельдия, Ле Норманн, Муньос (Рико, 28) - Браис Мендес, Субименди, Ильярраменди (Мерино, 46), Давид Сильва (Наварро, 75) - Кубо (Барренечеа, 75), Серлот

Предупреждения: Странд Ларсен, 45+8, Мальо, 49, Карлес Перес, 77, Мингеса, 81, Марчесин, 90+2 - Ильярраменди, 24, Ле Норманн, 45, Субименди, 45+4, Сильва, 68, Субельдия, 69, Барренечеа, 89, Наварро, 90+3

Удаление: Пасиенсия, 90+4

Матч невысокого качества от двух команд невысокого класса. Логично, не так ли?

"Вальядолид" за 90 минут создал ровно один голевой шанс, когда Серхио Леон пробил с близкого расстояния в руки Лекомту. У "Эспаньола" тоже возможностей было немного - в основном "Попугаи" ходили вокруг да около штрафной.

Как они победили? Все просто - у них есть Хоселу, а у "Вальядолида" его нет. Забивной нападающий имеет уже 7 голов в 9 турах Ла Лиги, и сегодня он тоже нашел свой шанс после банального навеса.

Этот мяч все и решил. Дальше гости развалились и привезли себе еще один стопроцентный момент, однако Хави Пуадо, перебрасывая голкипера, попал в штангу. Бывает.

На таблице этот промах не отразился - там у "Эспаньола" 9 очков и 13-е место; у "Вальядолида" 8 баллов и 17-я строчка. Чувствуете плотность, правда?

9-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Вальядолид" - 1:0

Гол: Хоселу, 78

"Эспаньол": Лекомт - Хиль, Калеро, Кабрера, Оливан - Винисиус Соуза - Видаль (Ласо, 71), Дардер, Эду Эспозито (Баре, 71) - Хоселу, Пуадо (Меламед, 89)

"Вальядолид": Масип - Эскудеро, Хави Санчес, Феддаль (Хоакин Фернандес, 46), Оласа - Кике Перес (Гвардиола, 80), Меса (Агуадо, 80), Мончу - Иван Санчес (Нарваэс, 62), Серхио Леон (Вайсманн, 61), Плано

Предупреждения: Винисиус Соуза, 63 - Феддаль, 15, Эскудеро, 31, Меса, 59

"Бетису" нужна была победа для возвращения уверенности на фоне невыразительных результатов, и "Альмерия" идеально подошла на роль ритуальной жертвы.

Нельзя сказать, что гости играли плохо - по своим меркам они выступили даже сильно. "Бетис", однако, напрочь задушил их до перерыва, и в одной из атак Морено классно нашел в штрафной Карвалью - 1:0.

Начало второго тайма осталось за "Альмерией", которая рискнула ввязаться с "Бетисом" в открытый футбол и преуспела. Туре сравнял счет после позиционной ошибки Сабали, но были у гостей и другие шансы - Руи Силве пришлось попотеть.

Ну, а затем случилось невероятное. 41-летний Хоакин вышел на замену и уже в следующей атаке одним пасом разрезал всю защиту "Альмерии", выведя на ворота Борху Иглесиаса. Как он это делает? Это же против законов природы!

Забив второй гол, "Бетис" выдохнул с облегчением и в дальнейшем уже не заставлял своих фанов нервничать. В таблице теперь у зелено-полосатых 19 очков - как и у "Атлетико" с "Сосьедадом". Касательно "Альмерии", то она 18-я с 7 баллами.

9-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Альмерия" - 3:1

Голы: Карвалью, 23, 71, Борха Иглесиас, 66 - Туре, 52

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Луис Фелипе, Виктор Руис, Алекс Морено - Карвалью (Руибаль, 85), Гвидо Родригес - Луис Энрике (Хоакин, 63), Каналес (Гуардадо, 74), Родри (Крус, 63) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 85)

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Мендес (Посо, 78), Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Эгуарас, де ла Хос, Мелеро (Робертоне, 61) - Баптистао (Лазаро, 73), Туре (Диего Соуза, 73), Рамазани (Портильо, 73)

Предупреждения: Родри, 63 - Мелеро, 6

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В статье: Вальядолид Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Сельта (Виго) Бетис (Севилья) Эспаньол (Барселона) Альмерия
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