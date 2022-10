Примера. Сосьедад и Бетис догнали Атлетико, Хоселу тащит Попугаев от зоны вылета

"Ла Реал" играл в четверг Лигу Европы, а "Сельта" готовилась к матчу неделю, но класс взял верх над свежестью.

По игре тотального преимущества у басков не наблюдалось, да и не их это стиль. Они выигрывали большинство решающих эпизодов, и это главное.

Ильярраменди открыл счет мощным дальним ударом - между прочим, первый гол в Ла Лиге для Асьера с августа 2018 года!

Дальше "Сосьедад" немного выбил с колеи ляп Мартина Субименди, который "исполнил Дениса Попова" в и вывел Аспаса на свои ворота - конечно, Яго не простил.

40 - Real Sociedad's Asier Illarramendi has ended a run of 40 LaLiga appearances without score - he has scored his first goal in the competition since August 2018 v Leganés. Return. pic.twitter.com/HtgYSVW1bV